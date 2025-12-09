В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер

Tекст: Тимур Шайдуллин

Петербургскую медицинскую клинику привлекли к административной ответственности за размещение дискриминационных вакансий. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила РИА «Новости», что ООО «ОЗ Мед» опубликовало два объявления о поиске медсестры: в одном требовалась одинокая гражданка России в возрасте 45 лет, во втором – девушка приятной внешности.

Как отметила Лебедева, мировой судья судебного участка №165 города признала компанию виновной по статье 13.11.1 КоАП РФ. Речь в этой статье идет о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

Суд назначил медклинике два штрафа по 10 тыс. рублей за каждое нарушение. Компания должна выплатить в общей сложности 20 тыс. рублей.

Лебедева напомнила, что российское законодательство строго запрещает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, происхождения, вероисповедания, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконным один из пунктов требований «Аэрофлота» к размеру одежды бортпроводников.

До этого суд отказал в иске стюардессе Ирине Иерусалимской, оспаривавшей критерии внешности компании.

Сообщалось, что около 400 стюардесс «Аэрофлота» оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» – и которую не допускают к работе на международных рейсах.