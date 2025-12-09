  • Новость часаСВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Саркози рассказал о «превративших тюрьму в ад» соседях
    Конгрессвумен потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь
    Генштаб поставил задачу ликвидировать ВСУ в Димитрове
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы
    Axios: США стали сильнее давить на Зеленского
    Счетная палата сообщила о росте госдолга России в 2025 году
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    9 декабря 2025, 11:53 • Новости дня

    Командир десантников рассказал о сдерживании ВСУ на Каховской ГЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Герой России командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской бригады Игорь Лазарев рассказал, как военнослужащие его подразделения удерживали позиции там, где возникала угроза прорыва обороны.

    «Мы были абсолютно на всех направлениях, везде, где трудно, тяжело, сложно. Мы были везде. Самое первое – Каховская ГЭС. Наш батальон непосредственно занимал ее», – пояснил Лазарев, пишут «Вести».

    Он пояснил, что батальон обеспечивал проход главных сил через Каховскую ГЭС, Запорожскую область, Артемовск (укр. название Бахмут), Курск, и вновь через Запорожскую область.

    «Везде, где была какая-то угроза прорыва, какая-то напряженная обстановка, мы всегда перемещались туда бригадой», – указал он.

    Батальон активно менял позиции и привлекался на все напряженные участки фронта, оказывая поддержку и сдерживая атаки.

    Ранее сообщалось, что разведчик группировки войск «Днепр» вынес из-под минометного обстрела своих раненых сослуживцев.

    До этого командир спас раненого военнослужащего с передовой под Краматорском.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    9 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска частями 2-й армии, главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр» на днепропетровском направлении зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе инспекции на передовом пункте управления Герасимов отметил, что после освобождения Красноармейска основной задачей для группировки войск «Центр» стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Командующий заслушал доклады руководства 2-й и 51-й армий и командиров соединений о прогрессе выполнения задач.

    По итогам работы Герасимов вручил государственные награды лучшим военнослужащим за освобождение Красноармейска и поблагодарил их за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

    Напомним, российские войска освободили города Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину об освобождении южной части Димитрова.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    8 декабря 2025, 13:43 • Новости дня
    Военкор Коц сообщил о значении освобождения Червоного и Новоданиловки

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Червоного в ДНР и Новоданиловки в Запорожской области создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Освобождение Червоного и Новоданиловки может значительно повлиять на линию обороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале Коц.

    По словам журналиста, Червоное располагается в пяти километрах от населенного пункта Константиновка, который почти со всех сторон охвачен российской группировкой «Юг». В настоящее время снабжение украинских подразделений идет через Дружковку по трассе Н20, и перекрытие этой трассы приведет к изоляции противника в Константиновке.

    Новоданиловка находится примерно в километре от укрепрайона Орехов в Запорожской области. Коц подчеркнул, что группировка «Днепр» расширяет контроль на этом направлении, не ожидая действий других российских сил, чтобы усилить давление на стратегический объект. Он считает, что после освобождения Орехова откроется дорога на главный областной центр – город Запорожье. Также военный корреспондент отметил, что части ВСУ могут подвергнуться окружению, если логистические маршруты будут перерезаны.

    Ранее Минобороны в понедельник сообщило, что российские войска освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР.

    Российские вооруженные силы за неделю освободили семь населенных пунктов.

    8 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки

    Эксперт Кнутов: Освобождение Новоданиловки и продолжающиеся бои в Гуляйполе – подготовка к решающим сражениям за Запорожье

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение населенного пункта Новоданиловка – важный шаг к освобождению Орехова, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, бои, которые сейчас разворачиваются на этом направлении, – подготовка к решающим сражениям за Запорожье.

    «ВСУ во время подготовки к «контрнаступу» сумели создать мощные укрепления на Запорожском направлении. Однако российские войска, используя тактику «просачивания», берут один населенный пункт за другим», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ВС России зашли в Гуляйполе с северо-востока и ведут бои в городе. «Армия также наступает на Орехов с юга на север», – добавил собеседник, подчеркнув важность взятия Новоданиловки, которая находится в нескольких километрах к юго-западу от Малой Токмачки и в одном километре к юго-востоку от Орехова.

    «Когда под контроль ВС России перейдет Гуляйполе, у нас появится возможность зайти в Орехов с тыла. Таким образом, бои, которые сейчас разворачиваются, – это подготовка к решающим сражениям за Запорожье», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, после освобождения Орехова и Гуляйполя на пути к облцентру практически не останется значимых населенных пунктов. «Выход на Запорожье – ключевая задача, стоящая перед нашими Вооруженными силами на этом направлении», – считает спикер. Важным козырем наступательных операций армии России Кнутов назвал слаженность разных родов войск.

    Противник же допустил серию ошибок. «Когда мы окружили Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию, главком ВСУ Александр Сырский ничего лучше не придумал, как снять войска с Запорожской, Сумской и Харьковской областей. Мы воспользовались ситуацией: в результате российские военные освободили Купянск и Волчанск, а также нанесли удар в Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Новоданиловку. Ошибки украинского командования мы обернули в свою пользу», – заключил Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Также российские силы ударили по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки и Никольского Херсонской области.

    «Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего», – указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    По данным авторов отраслевого Telegram-канала «Рыбарь», «российские войска проводят атаки в окрестностях Степногорска, Малой Токмачки и Приморского с целью проломить линию оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ вдоль Орехова». По их сведениям, российские силы «пытаются толкать фронт» под Ореховом. «Длительное время на этом участке продвинуться вперед не удавалось. Однако на фоне общих успехов на остальных направлениях с осторожным оптимизмом можно предполагать дальнейшие успехи по обходу Ореховского укрепрайона», – считают аналитики.

    Освобождение Новоданиловки создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, пишет, в свою очередь, военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. «Группировка «Днепр», не дожидаясь, пока «Восток» возьмет Гуляйполе, расширяет зону контроля на подступах к райцентру. Стоит ожидать давления на Орехов и с запада – со стороны Малых Щербаков, освобожденных в марте. Орехов – главный укрепрайон линии обороны ВСУ на Запорожье. После падения этого рубежа откроется дорога на облцентр – город Запорожье», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России.

    8 декабря 2025, 22:46 • Новости дня
    Военкор сообщил о сбитом украинском Су-27 на Запорожском направлении

    Поддубный: ВС России сбили украинский истребитель Су-27

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский истребитель Су-27 под управлением подполковника ВСУ Евгения Иванова был уничтожен ВС России, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские военнослужащие сбили украинский истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов, сообщил в Telegram-канале Поддубный.

    По его данным, самолет был уничтожен на Запорожском направлении в зоне СВО.

    Потерю Су-27 и гибель пилота позже подтвердили Воздушные силы Украины, передает РБК. В заявлении украинского ведомства отмечается, что в полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов. Сообщается, что Иванов являлся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации ВСУ.

    Ранее истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины уничтожен на запорожском участке в августе.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    Подполье: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    ТАСС: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около 20 человек.

    Около 20 наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    8 декабря 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Днепр» освобождена Новоданиловка в Запорожской области, а Южная группировка освободила Червоное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронемашина, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.

    Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Степановки, Северска, Платоновки, Берестока, Звановки, Петровского и Константиновки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Варачино, Юнаковки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом со Старым Салтовым, Старицей, Вильчей и Лиманом.

    ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, танк, бронемашину, ЗРК, французское 155-мм артиллерийское орудие TRF1, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Купянска-Узлового, Подолов в Харьковской области, Брусовки, Александровки, Яровой и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, танк, три бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777, станция РЭБ и девять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Сергеевки, Вольного, Гришино, Родинского, Удачного, Торецкого и Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России освободили семь населенных пунктов за неделю.

    Накануне российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР. А до этого они освободили Безымянное в ДНР.

    9 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России и Каспийским море, из них 49 – над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    За прошедшую ночь дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами страны и акваторией Каспийского моря, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью – 49 единиц. Кроме того, 22 беспилотника были уничтожены над Крымом, 10 – над Рязанской областью, 9 – над Воронежской областью.

    ПВО также ликвидировали 8 украинских беспилотников над Каспийским морем. В количестве пяти аппаратов БПЛА перехватили над Ростовской областью и республикой Калмыкия, четыре – над Нижегородской областью, три – над Липецкой областью.

    Отмечается также, что по два дрона были сбиты в Курской области и Краснодарском крае, по одному – в Брянской и Тульской областях. Спецоперация по отражению воздушной атаки продлилась с 23:00 8 декабря до 07:00 9 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении одиннадцати украинских БПЛА в четырех регионах России. За пять часов силы ПВО ликвидировали 15 украинских беспилотников над территорией страны.

    8 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Зеленский назвал объем необходимых для закупки оружия в 2026 году средств

    Зеленский заявил, что Украине в 2026 году потребует 15 млрд долларов на оружие

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на реализацию программы PURL в 2026 году потребуется 15 млрд долларов, передает ТАСС.

    Он добавил, что на текущий год по этой программе не хватало 1,5 млрд долларов, однако Нидерланды выделили 700 млн долларов, и теперь дефицит составляет 800 млн долларов.

    Инициатива Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Эта программа позволяет союзникам по НАТО закупать вооружения для Украины из американских запасов. Ожидается, что поставки по линии PURL будут происходить каждые две-три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил значимость переговоров США и России в Москве и заявил о дальнейшем вооружении Украины странами альянса.

    Канада выделит дополнительно 200 млн долларов на закупку оружия для Украины в рамках программы PURL.

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    8 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Посольство России в Австралии осудило Sky News Australia за эфир с боевиком «Азова»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты выразили возмущение после выхода в эфир телеканала Sky News Australia интервью с боевиком формирования «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), где демонстрировалась нацистская символика.

    Посольство России в Австралии выступило с резкой критикой в адрес австралийского телеканала Sky News Australia после выхода в эфир интервью с боевиком неонацистского формирования «Азов», передает ТАСС.

    Российские дипломаты заявили, что в репортаже боевик был назван участником одного из «лучших украинских боевых подразделений, которое убивает русских», а также демонстрировалась нацистская символика, запрещенная в Австралии.

    Посольство подчеркнуло, что на крупном плане был показан шеврон собеседника передачи с символом Вольфсангеля – эмблемой, которую использовали в частях СС и вермахта, и этот факт никак не был отмечен или осужден ведущим или журналистами канала. Дипломаты подчеркнули: «Не подталкивает ли это интервью к „убийству русских“, способствуя разжиганию ненависти по этническому признаку?»

    Также в российской дипмиссии напомнили, что Sky News Australia проигнорировал истории «карательных операций» боевиков «Азова» против мирного населения Донбасса, пытки и убийства, в том числе женщин и детей, начиная с 2014 года. Напомним, что Верховным судом России с 2 августа 2022 года формирование «Азов» признано террористическим, его деятельность запрещена на территории России.

    8 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбит 171 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 101 131 беспилотник, 639 ЗРК, 26 445 танков и других бронемашин, 1627 боевых машин РСЗО, 31 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 590 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    8 декабря 2025, 15:50 • Новости дня
    В ДНР назвали количество пострадавших за неделю

    В ДНР от действий ВСУ за неделю пострадали пять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой народной республике был зафиксирован один случай гибели и пять случаев ранений среди мирного населения за последнюю неделю, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.

    Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения на территории ДНР за неделю в результате действий Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости». Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем официальном Telegram-канале.

    Морозова подчеркнула: «С первого по седьмое декабря погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали». Она добавила, что эти данные фиксируются регулярно и направляются в профильные международные инстанции.

    По словам Морозовой, всего за время вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибли 9834 мирных жителя, включая 250 детей. Число пострадавших составляет 16 103 человека, среди них 1043 ребенка.

    Ранее сообщалось, что российский военнослужащий погиб в ходе эвакуации семи мирных жителей Волчанска, он прикрывал выход пожилых и раненых людей под обстрелом дронов и минометов.


    9 декабря 2025, 00:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских БПЛА над четырьмя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя приграничными регионами страны за шесть часов.

    Об уничтожении 11 украинских беспилотников за период с 17:00 до 23:00 по московскому времени сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили пять дронов над Ростовской областью, два – над Брянской областью, два – над Белгородской областью и еще два – над Волгоградской областью.

    В сообщении не уточняется, были ли жертвы или разрушения в результате попыток украинских аппаратов проникнуть в российское воздушное пространство на этих направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение трех часов средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников, пять из которых были сбиты в Ростовской области, один – в Волгоградской и еще один – над Черным морем.

    В селе Гора-Подол на западе Белгородской области FPV-дрон ранил мужчину, ехавшего на велосипеде.

    Минобороны России заявило об уничтожении в ночь с воскресенья на понедельник 67 украинских беспилотников самолетного типа над Россией.

    9 декабря 2025, 03:54 • Новости дня
    Силовики сообщили о взятии Новоданиловки под контроль ВС России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные приблизились к Орехову благодаря освобождению Новоданиловки, что создало условия для контроля над подступами к этому стратегически важному городу.

    О том, что освобождение села Новоданиловка в Запорожской области позволило российским силам установить огневой контроль над подступами к Орехову, сообщает ТАСС.

    В силовых структурах отметили, что Новоданиловка фактически является южным пригородом Орехова, отделенным от городских окраин короткой дистанцией.

    Взятие села позволило создать плацдарм для дальнейших успешных действий и приблизить линию фронта к Орехову, который назван критически важным объектом для противника.

    По словам представителя силовых структур, значение Новоданиловки определяется ее уникальной географией.

    «Фактически являясь южным пригородом Орехова, село отделяет от городских окраин лишь короткое расстояние. Его взятие позволяет взять под плотный огневой контроль подступы к городу, создать плацдарм для дальнейших действий и вплотную приблизить линию фронта к критически важному для противника объекту», – отметил собеседник агентства.

    Он добавил, что успех российских военных подкреплен тактикой, включающей предварительную разведку, использование артиллерии и высокоточного оружия, а уже затем – занятие позиций пехотой.

    Представитель силовых структур также подчеркнул стратегическую важность освобождения населенного пункта и отметил, что украинское командование вынуждено экстренно перестраивать систему обороны Орехова в связи с новой угрозой с юга.

    По его словам, вероятно, последует закрепление российских войск на достигнутых рубежах с подготовкой к новому этапу наступления, а штурм Орехова может быть осуществлен после успехов на других направлениях и последующего взятия города в клещи.

    Собеседник подчеркнул, что захват Новоданиловки важен, но это лишь промежуточный этап, а для дальнейшего успеха потребуется время, ресурсы и адаптация к действиям ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль укрепрайон противника и продвинулись вдоль береговой линии Лиманской Балки на боровском направлении.

    В зоне ответственности Центральной группировки войск Вооруженные силы Украины за одни сутки потеряли до 460 бойцов и часть военной техники, включая бронеавтомобиль Humvee.

    Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре, что не позволяет подразделениям ВСУ проводить активные действия.

    9 декабря 2025, 06:28 • Новости дня
    ВСУ изъяли все машины скорой помощи в Белозерке Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители населенного пункта Белозерка подконтрольной Киеву Херсонщины не могут своевременно получить медицинскую помощь из-за отсутствия транспортных средств у врачей. Все машины скорой помощи были изъяты для нужд боевиков ВСУ, сообщили в пророссийском подполье.

    Медицинские учреждения Белозерки, находящейся под контролем Киева, остались без машин скорой помощи, все автомобили были изъяты для нужд Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Представители пророссийского подполья сообщили, что жители самостоятельно собирают деньги на новые машины, однако их также конфискуют украинские военные. По их словам, транспорт скорой помощи активно используется бойцами ВСУ как безопасный способ передвижения. В результате подобных действий население не может получить экстренную медицинскую помощь вовремя, что негативно отражается на здоровье и жизни местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные использовали гражданские автомобили скорой помощи для перевозки личного состава. Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по машине скорой помощи в Васильевке.

