Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.13 комментариев
Политики Венгрии и Болгарии призвали Трампа защитить права меньшинств на Украине
В открытом письме к Дональду Трампу политики Венгрии и Болгарии потребовали обсуждать на мирных переговорах защиту культурных, языковых и экономических прав европейских меньшинств на Украине.
Как передает ТАСС, лидеры венгерской партии «Наша родина» и болгарской партии «Возрождение», а также депутаты Европарламента направили открытое письмо президенту США Дональду Трампу.
Они призвали его включить вопрос восстановления прав национальных меньшинств на Украине в повестку дня переговоров по украинскому урегулированию.
Подписи под посланием Трампу поставили председатель венгерской партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, глава фракции в Европарламенте «Европа суверенных наций» болгарин Станислав Стоянов и венгерский евродепутат Жужанна Борвендег.
В письме подчеркивается, что власти в Киеве систематически нарушают права европейских меньшинств в культурной, языковой и экономической сферах, осуществляют «насильственную украинизацию» и закрывают школы нацменьшинств.
«Украина является родиной не только для украинцев и русских, но и для устойчивых и крупных общин болгар, венгров, поляков, румын, словаков и сербов. Все они проживали в определенных районах задолго до того, как возникла независимая Украина», – сказано в обращении Трампу.
Подписанты отмечают поддержку плану Трампа по украинскому урегулированию, так как он учитывает права русской общины, однако просят также обратить внимание на нужды других европейских нацменьшинств.
В письме отмечено, что последние три года представители перечисленных национальностей призывались воевать в армии, защищая государство, которое при этом нарушает их базовые права.
Авторы обращаются к Трампу с просьбой включить вопросы прав меньшинств в повестку мирных переговоров и напоминают, что Украина стремится в Евросоюз, поэтому должна предоставить нацменьшинствам все необходимые гарантии, вплоть до автономии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская бизнес-делегация отправится в Москву для обсуждения экономического сотрудничества.
Венгрия заблокировала на заседании послов Евросоюза вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.
Эксперт Центра фундаментальных прав Венгрии призвал европейцев прекратить финансовую помощь Украине после отказа Будапешта рассматривать выпуск еврооблигаций.