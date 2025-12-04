Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Путин заявил, что Новгород был столицей Древней Руси до Киева
Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Новгород был первой столицей Древней Руси до того, как этот статус получил Киев.
По словам Путина, российская государственность складывалась из нескольких исторических центров, передает ТАСС.
«Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», – сказал президент в ответ на вопрос о том, почему он в одном из своих заявлений говорил, что «Киев – это мать городов русских».
Ранее в офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина.