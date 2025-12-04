Суд приговорил подростков к колонии за теракт в депо Новосибирска

Два жителя Омской области получили сроки за поджог оборудования депо в Новосибирске

Tекст: Денис Тельманов

О вынесенном приговоре двум подросткам, совершившим теракт в депо Новосибирска, сообщает ТАСС. Согласно решению 2-го Восточного окружного военного суда, одному из обвиняемых назначено три года шесть месяцев лишения свободы, другому – три года.

Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Суд установил, что в мае 2025 года молодые люди подожгли пункт автоматической идентификации подвижного состава, действуя по предварительному сговору.

Организацию преступления осуществил неизвестный куратор в интернете, пообещав подросткам денежное вознаграждение за задание. Фигуранты запечатлели свои действия на телефон. Сотрудники уголовного розыска и УФСБ по Новосибирской области участвовали в расследовании дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Чите приговорил троих несовершеннолетних к срокам от шести с половиной до девяти лет за поджоги на железной дороге. Следователи задержали мужчину, который причастен к вовлечению подростков в организацию теракта на железной дороге в Белгородской области.

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил трех подростков 15 и 16 лет к более чем шести годам лишения свободы по делу о теракте в Калачинском районе Омской области.