Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
В Чите подростков осудили за теракты на железной дороге
В пятницу троих несовершеннолетних в Чите приговорили к срокам от шести с половиной до девяти лет за совершенные в сентябре 2024 года поджоги объектов на железной дороге, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Приговор выносил Второй Восточный окружной военный суд, обвиняемые родом из Иркутской области, передает ТАСС.
Их признали виновными в совершении террористического акта и содействии террористической деятельности.
Суд установил, что в сентябре 2024 года несовершеннолетние совершили поджог релейного шкафа контроля движения поездов на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутске и станции сотовой связи в Свирске за вознаграждение. Их действия создали угрозу безопасности для железнодорожного транспорта.
Также сообщается, что они пытались поджечь военные воздушные суда и помещения для сбора гуманитарной помощи в Иркутске, однако эти теракты не были доведены до конца по причинам, не зависящим от обвиняемых.
В Белгородской области ранее задержали мужчину, причастного к вовлечению подростков в организацию теракта на региональной железной дороге.
До этого СК завел дело о теракте в отношении несовершеннолетнего за поджог МЖД.