В Чите подростков осудили за теракты на железной дороге

Tекст: Алексей Дегтярев

Приговор выносил Второй Восточный окружной военный суд, обвиняемые родом из Иркутской области, передает ТАСС.

Их признали виновными в совершении террористического акта и содействии террористической деятельности.

Суд установил, что в сентябре 2024 года несовершеннолетние совершили поджог релейного шкафа контроля движения поездов на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутске и станции сотовой связи в Свирске за вознаграждение. Их действия создали угрозу безопасности для железнодорожного транспорта.

Также сообщается, что они пытались поджечь военные воздушные суда и помещения для сбора гуманитарной помощи в Иркутске, однако эти теракты не были доведены до конца по причинам, не зависящим от обвиняемых.

В Белгородской области ранее задержали мужчину, причастного к вовлечению подростков в организацию теракта на региональной железной дороге.

До этого СК завел дело о теракте в отношении несовершеннолетнего за поджог МЖД.