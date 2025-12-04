Группа «Черкизово» опровергла сообщения о вспышке туберкулеза на заводе Москвы

Tекст: Ольга Иванова

Группа «Черкизово» опровергла сообщения о вспышке туберкулеза на своем мясоперерабатывающем заводе в Москве, передает РИА «Новости».

В компании отметили, что все сотрудники прошли многоэтапную диагностику, и на сегодня ни у кого из них диагноз туберкулеза не подтвердился.

В компании подчеркнули, что единственный подтвержденный случай заболевания был выявлен в августе у сотрудника, который проходил медицинский осмотр перед операцией.

Сейчас на заводе трудится более 1,5 тыс. человек. После выявления того случая предприятие провело дополнительную санитарную обработку по предписанию Роспотребнадзора.

Работа завода продолжается в обычном режиме, руководство поддерживает связь с контролирующими ведомствами и следит за санитарной обстановкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дальнегорске в школе №17 в апреле 2024 года подтвердили четыре случая заболевания туберкулезом среди детей, источником инфекции стал сотрудник пищеблока. Всего было выявили 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста, и было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.