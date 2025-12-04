Politico: Бельгия подорвала единство ЕС по поддержке Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Лидеры Евросоюза на саммите 23 октября надеялись согласовать план займа на сумму около 140 млрд евро, который должен был поддержать украинскую экономику на следующие два года. Однако Бельгия заблокировала предложение, опасаясь возможных последствий со стороны России и юридических рисков, передает Politico.

Во время обсуждения Де Вевер прямо заявил своим коллегам, что Бельгия не готова брать на себя ответственность по возврату всей суммы в случае юридического проигрыша Москве. По словам премьер-министра, подобное решение было бы «совершенно безумным».

Он настоял на полном исключении любого упоминания о российских активах из итогового заявления саммита, несмотря на давление других участников.

Эта позиция существенно ослабила единство ЕС по поддержке Киева, особенно в период, когда обсуждается будущее финансирование Украины. Тем временем в США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о мирных переговорах с Россией, что вызвало обеспокоенность среди европейских лидеров. На этом фоне Киев оказался на грани финансового кризиса, а Европа – перед новым этапом сложных переговоров.

Следующая попытка договориться о способах предотвращения финансового краха на Украине намечена на очередной саммит ЕС в Брюсселе 18 декабря. Однако последние заявления Де Вевера не внушают европейским партнерам оптимизма, отмечает издание.

«Мы не собираемся брать на бельгийские плечи риски на сотни млрд, ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо», – подчеркнул он в эфире национального телевидения.

Накануне глава МИД Бельгии Максим Прево сообщил, что использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.