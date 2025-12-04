Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.15 комментариев
Российский рынок акций вырос на открытии
Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии четверга – на 0,16%, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций показывает умеренный рост на старте торговой сессии четверга – индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) поднялся на 0,16%, до 2655,85 пункта по состоянию на 7.02 мск, передает РИА «Новости».
После возобновления утренних торгов с 27 января, торги начались в 6.50 и продолжатся до 9.50 мск. Основная сессия, на которой определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX), как и раньше стартует в 9.50 и завершается в 18.50 мск.
На протяжении всего рабочего дня, с 7.00 до 23.50 мск, в информационных целях рассчитывается индекс Мосбиржи с кодом iMOEX2. В период основной сессии iMOEX2 полностью совпадает с официальным индексом iMOEX.