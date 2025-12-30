В небе над Воронежем сбили несколько дронов ВСУ

В небе над Воронежем сбито несколько украинских беспилотников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обнаружение и уничтожение нескольких беспилотных летательных аппаратов силами ПВО в небе над Воронежем подтвердил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, ни пострадавших, ни разрушений после инцидента зафиксировано не было.

В своем заявлении губернатор подчеркнулу: «Непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона».

Он попросил жителей региона не публиковать в интернете фото- и видеоматериалы с последствиями работы средств ПВО, особенно если они привязаны к конкретной местности. Также он порекомендовал информировать экстренные службы, если будут замечены лежащие беспилотники или их обломки, но воздержаться от приближения к опасным предметам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотников привели к задержке нескольких пассажирских и грузовых поездов на юг в Воронежской области.

Ранее фрагменты дронов вызвали возгорание линии электропередачи на одном из инфраструктурных объектов в этом регионе. А в южной части Воронежской области промышленное здание получило повреждения из-за атаки дронов ВСУ.