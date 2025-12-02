Костин сообщил об интересе двух покупателей к долям ВТБ в Пулково

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, долей банка ВТБ в аэропорту Пулково интересуются два потенциальных покупателя, которые уже имеют опыт владения аэропортами, передает ТАСС. Костин добавил, чтосейчас проходит процесс due diligence, то есть комплексная проверка возможных инвесторов.

Костин подчеркнул: «Есть у нас потенциальные покупатели. Интересуются в основном те, кто уже владеет аэропортами и для кого это было бы еще одним аэропортом». Руководитель ВТБ также уточнил, что предложение третьей стороны предполагало объединение активов, однако этот вариант банку оказался неинтересен.

«Предложение по объединению нас не интересует, мы будем продавать. Объединяться, входить миноритарием в какую-то группу уже не будем. Работа идет», – добавил Костин, отметив, что переговоры продолжаются.

Управлением аэропортом Пулково занимается компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), среди акционеров которой присутствует ВТБ вместе с пулом инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ об изъятии у иностранной компании прав на управление аэропортом Пулково. Германская компания Fraport ранее решила выйти из капитала этого аэропорта.