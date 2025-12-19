Путин назвал Татарстан примером сосуществования народов и религий

Tекст: Ольга Иванова

Путин назвал опыт Татарстана в вопросах сосуществования разных религий и национальностей крайне положительным, передает ТАСС. По его словам, этот регион стал примером для многих стран мира, в особенности для государств с преимущественно исламским населением.

Владимир Путин отметил: «Я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественным исламским населением обращают на это внимание и смотрят на положительный опыт сосуществования людей разных национальностей и религий, которые нам демонстрирует Татарстан».

Глава государства заявил, что власти России продолжат поддерживать все традиционные религии в стране.

Путин также сообщил, что Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества по его собственной инициативе.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

