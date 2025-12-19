  • Новость часаПутин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    Названы причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    Япония задумалась о получении ядерного оружия
    Путин заявил о готовности завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин: Россия стала лидером в сфере беспилотников
    Эксперт: Евробюрократы не отказались от планов воровства активов России
    ЕС не смог договориться по важной сделке с МЕРКОСУР
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    19 декабря 2025, 12:59 • Новости дня

    Путин пообещал рассмотреть переход в федеральное значение «дороги жизни» в Коми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин заявил, что вместе с правительством рассмотрит вопрос о возможном переводе «дороги жизни» в северной части России, проходящей по республике Коми, в федеральную собственность.

    В ходе передачи «Итоги года» главу государства попросили рассмотреть вопрос о переводе «дороги жизни» в статус федеральной трассы, чтобы стабилизировать это направление, и придать импульс к развитию северным регионам.

    Путин, отвечая на вопрос, пояснил, что это известная проблема.

    «Перед Федерацией стоит задача доведения дорог до известных стандартов на наших федеральных трассах. Эта задача практически выполнена для федеральных трасс. Сейчас упор делается в развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог. Здесь несколько важных вопросов – это Северный завоз и безопасность на дорогах», – сказал Путин в ответ.

    Он добавил, что не может пообещать, что «прямо завтра» начнут строить дорогу, необходимо просчитать и пересмотреть планы развития дорожной сети страны.

    «Обязательно переговорю с правительством и обязательно отреагируем», – заключил президент.

    В сентябре в России обновили перечень территорий северного завоза, из него исключили Карелию и Тюменскую область.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    Комментарии (9)
    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 11:33 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достиг 81,4%, показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,9%, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину превысил 81,4 %, уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1,4 п. п. и составляет 77,9%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.

    Деятельность правительства одобряют 48,3% опрошенных, что на 2 п. п. выше предыдущих показателей. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,2%, а его работу одобряют 50,4% жителей страны.

    Респонденты также выразили свое отношение к лидерам парламентских партий. Лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8%, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,7%.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос до 36%, поддержка КПРФ составила 9,1%, ЛДПР – 10,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,4%, а «Новых людей» – 8,2%.

    Опрос проходил среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в период с 8 по 14 декабря.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В интересах европейцев и украинцев поиск подходящей основы для дискуссии с российским лидером, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в Европе нужно найти этот способ «в ближайшие недели».

    Летом Макрон заявлял о готовности поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Тогда же оба президента провели телефонный разговор.

    Комментарии (11)
    18 декабря 2025, 20:11 • Новости дня
    В России стало меньше трудоголиков

    Число россиян с рабочей неделей более 51 часа достигло минимума с 2016 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В третьем квартале 2025 года число перерабатывающих россиян уменьшилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сократившись до 2,48 млн человек.

    Количество россиян, работающих сверх установленной нормы, в третьем квартале 2025 года снизилось до 2,48 млн. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

    Исследование охватило жителей всех регионов России старше 15 лет. Итоги опроса были экстраполированы на всю численность взрослого населения страны.

    Особое внимание уделили тем, кто работает более 51 часа в неделю. Их число составило 546 тыс., что стало самым низким среднеквартальным показателем с 2016 года, когда стала применяться действующая система обследования. Напомним, в Трудовом кодексе максимальная продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки. Путин также уточнил, что мало спит и не советует брать с него пример.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий день российского лидера заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.

    Комментарии (6)
    19 декабря 2025, 12:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил в ходе программы «Итоги года» о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Путин отметил, что главной проблемой остается позиция Киева, который на данный момент не проявляет готовности приступить к обсуждению территориального вопроса.

    «Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Он добавил, что в 2022 году Москва предупреждала Киев о необходимости признать непризнанные республики и просила обеспечить там мирную жизнь, однако те шаги не были предприняты.

    «В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: «Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все», – заявил Путин.

    Путин признал, что видит некоторые сигналы со стороны Украины относительно возможного диалога, но эти сигналы не касаются сути вопроса о территориях.

    «Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал российский лидер в ходе прямой линии.

    Он отметил, что диалог может начаться только при условии готовности Киевa обсуждать ключевые аспекты конфликта и причины его возникновения.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Общее число обращений россиян к президенту превысило 2,5 млн. Перед началом программы «Итоги года с президентом Владимиром Путиным» журналисты из различных городов страны собрались в Гостином дворе для общения с главой государства.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» прокомментировал появление фейкового видео с Владимиром Зеленским в Купянске.

    Глава государства отметил артистизм украинского лидера и, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул: «Я за этим не слежу, он же артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии. Поэтому тут ничего необычного нет». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует канал «Россия 24».

    Продолжая ответ, Путин с иронией заметил, что если уж Купянск действительно находится под контролем украинских военных, «ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом, правильно?».

    «Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», – отметил глава государства.

    «Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит», – сказал Путин в ходе прямой линии, комментируя фотографию Зеленского.

    По словам Путина, сейчас невозможно просто подойти к этому месту – над городом небо затянуто беспилотниками с обеих сторон конфликта. «Какие-то девушки-блогерши проскочили. Слава богу, с ними ничего не случилось. Там небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и дронах – и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти невозможно», – пояснил глава государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что селфи Зеленского у стелы Купянска является постановочной акцией, направленной на создание иллюзии контроля над городом для иностранных спонсоров Украины, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер в ходе «Итогов года» дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    Накануне Захарова сообщила, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент сделал заявление о попытках изъятия российских активов в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что слово «кража» не подходит для происходящего: «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – сказал Путин.

    По его словам, Евросоюзу не удается осуществить такую конфискацию, так как последствия таких действий могут быть крайне тяжелыми.

    «Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – прим. ВЗГЛЯД)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что выдача кредитов на Украину под обеспечение российскими активами приведет к росту финансовых обязательств стран ЕС, ситуация которых уже осложнена бюджетными проблемами.

    Президент также предостерег, что если европейские страны начнут практиковать конфискацию активов, это подорвет доверие к еврозоне и приведет к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы региона, сообщает ТАСС.

    «Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», – сказал Путин.

    Выдача кредита Украине под российские активы приведет к росту долговых обязательств стран Евросоюза, несмотря на то что их бюджеты уже испытывают серьезные трудности, заявил президент.

    По его словам, кредит, выданный под залог российских активов, увеличит долговую нагрузку каждой отдельной страны ЕС, а, например, «во Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7%, а там 120%. Дефицит бюджета у нас 2,6%, в следующем году будет 1,6%, а во Франции 6%. Ну и несите теперь в бюджет эти дополнительные обязательства. По-моему, там бюджет проходит достаточно сложно», – подчеркнул Путин.

    Президент также отметил, что сомнения по поводу сохранности активов в Европе появились не только у России, но и у других государств, в первую очередь у стран, обладающих свободными ресурсами, особенно нефтедобывающих. По мнению российского лидера, эти страны уже начинают задумываться о перспективах своих вложений и появлении риска конфискации средств.

    Конфискация российских активов, по словам Путина, может нанести серьезный удар по репутации и доверию к еврозоне. Как пишет ТАСС, в Европе хранят свои золотовалютные резервы множество государств, и такие решения способны значительно подорвать как общий имидж, так и финансовую устойчивость региона.

    Кроме того, Путин убежден, что российские активы, оказавшиеся за границей, рано или поздно придётся вернуть. Даже если сейчас европейские страны предпримут попытки конфискации, последствия таких шагов выйдут за рамки только имиджа – речь идёт о фундаментальных принципах финансового устройства, и, как отметил российский президент, «что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придётся отдавать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином двореначалась совмещенная прямая линия и  большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 16:01 • Новости дня
    Одесситы перекрыли дорогу из-за недельного отключения света

    Жители Одессы перекрыли дорогу из-за недельного отключения света

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Длительное отсутствие электричества побудило жителей Одессы выйти на улицу и блокировать движение транспорта, пишет местная пресса.

    Жители Одессы вынужденно перекрыли одну из городских дорог после недельного отключения электроэнергии, передает РИА «Новости»  со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна.ua». Протестующие, оказавшиеся без света, выразили таким образом недовольство затянувшимися перебоями.

    Накануне глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ситуацию в энергосистеме региона признали чрезвычайной и наделили статусом государственного уровня из-за масштабов отключений и их последствий для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе начались перебои со светом после взрывов 13 декабря, из-за чего большая часть города осталась без тепло- и водоснабжения.

    Позже власти региона организовали поставки питьевой воды из других областей Украины на фоне отключения электричества.

    Ранее жители Кривого Рога также перекрыли улицы и собрались на митинг у здания горсовета, требуя изменить ситуацию с перебоями света.

    Глава «Укрэнерго» предупредил, что графики отключения электричества могут сохраниться на всю зиму из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков опроверг обсуждение вопроса С-400 на встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали возврат С-400

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повестка переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом не включала вопрос российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась лидерами двух стран, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало после публикации агентства Bloomberg о якобы прозвучавшем со стороны Эрдогана на встрече в Ашхабаде желании вернуть С-400 России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в четверг поговорит по телефону с одним из детей, чье новогоднее желание он лично исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    «Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

    Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

    Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

    Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герой России Наран Очир-Горяев приглашен на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где он рассказал главе государства о взятии города.

    Президент России Владимир Путин пригласил на «Прямую линию» командира штурмовой группы, участвовавшей во взятии Северска, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что командир начинал простым водителем, а сегодня является Героем России.

    «Скромничает. Он начинал простым водителем. А сейчас командует штурмовой ротой, у него в подчинении более 80 человек», – сказал Путин.

    Главную сложность, по словам командира Очир-Горяева, составляло незаметно подойти к городу – для этого российские военные двигались малыми группами и смогли накопиться фактически «под носом» у противника.

    Командир отметил, что местные жители находились в тяжелом состоянии и были очень рады российским военным, прибывшим в город. Он добавил, что военнослужащие Украины расстреливали мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться. Герой России сравнил такие действия с нацистскими методами.

    В штурмовой группе насчитывалось 157 человек, из которых при взятии Северска погибли четверо российских военнослужащих. В операции участвовали 24 подразделения общей численностью 84 бойца, и потери, по словам Очир-Горяева, оказались минимальными.

    Президент также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются дальше на запад от Северска. По его словам, после освобождения города открывается путь к Славянску, являющемуся крупным укрепрайоном и важным стратегическим пунктом в регионе.

    «Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова – прим. ВЗГЛЯД), командующего группировкой и соответствующей армии, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: «Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?» Он говорит: «Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. Полтора-два километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Песков: Путин вторые сутки до ночи готовится к «Итогам года»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин посвятит второй рабочий день подряд подготовке к большой пресс-конференции и прямой линии 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент работает в Кремле, он готовится к прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что в среду глава государства готовился к мероприятию до глубокой ночи.

    При этом в четверг у Путина есть несколько рабочих встреч.

    В среду Песков сообщал, что Путин весь день посвятил подготовке к «Итогам года», которые пройдут 19 декабря.

    Передача выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Песков отмечал, что срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 19:19 • Новости дня
    Сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» включили в «белый список»

    Минцифры добавило ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным» в список доступных сайтов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» вошел в число интернет-ресурсов, к которым будет гарантирован доступ даже при ограничении мобильного интернета.

    Минцифры России внесло сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» в так называемый белый список интернет-ресурсов, сообщает ТАСС. Это означает, что доступ к нему будет обеспечен в периоды ограничений мобильного интернета, связанных с мерами безопасности.

    Кроме этого, в обновленный перечень попали сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, порталы «Объясняем РФ» и «Движение первых». Из транспортных компаний были добавлены сайты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».

    Среди других новых участников белого списка – сайты «Россетей», Московской биржи, сервиса каршеринга «Ситидрайв», оператора связи «Мотив», онлайн-рекрутинга Headhunter, сети ресторанов «Вкусно – и точка» и онлайн-кинотеатра «Иви». В перечне также присутствуют ретейлеры: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов, доступных при ограничениях мобильной сети, будет обновляться еженедельно.

    В этот перечень ранее были включены порталы Госдумы, федеральных министерств и ведомств, государственных информационных систем, а также Генпрокуратуры и правительств субъектов России.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 19:27 • Новости дня
    Песков отметил роль ИИ при обработке обращений на прямую линию Путина

    Песков сообщил о полной картине обращений на прямую линию Путина благодаря ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При подготовке прямой линии президента России организаторы получили возможность обработать 2 млн обращений с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Организаторы прямой линии президента России Владимира Путина с помощью искусственного интеллекта получают полную картину по 2 млн обращений граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что «прямо сейчас мы перешли через 2 млн обращений и вопросов граждан», объяснив, что за 13 дней разобрать такой массив вручную невозможно, но ИИ позволяет не только проанализировать, но и дифференцировать вопросы по регионам.

    По словам Пескова, сейчас у организаторов есть полное понимание тематики и географии всех обращений. Видео с его заявлением было опубликовано радиостанцией «Маяк». Пресс-секретарь уточнил, что благодаря технологиям искусственного интеллекта все поступающие вопросы обрабатываются максимально быстро и точно.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в этом году, как и ранее, объединяет большую пресс-конференцию президента и прямую линию.  Она выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск.

    Запись вопросов началась 4 декабря в 15.00 по Москве и продлится до завершения эфира. В обработке обращений участвует ИИ-сервис GigaChat, который занимается расшифровкой поступающих сообщений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин второй день подряд готовится к большой пресс-конференции и прямой линии.

    Также он отметил, что срочные обращения россиян на прямую линию с Путиным решаются министерствами и ведомствами еще до эфира. Журналисты из недружественных государств также смогут задать вопросы президенту России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Politico: План по изъятию активов России разрушила Мелони
    Рар: Кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз
    В НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Блокада Венесуэлы вызвала юридические споры в США
    Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству
    Вассерман объяснил конфликт с Алаудиновым ошибкой в пересказе

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка воровства у России обернулась унизительным поражением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
