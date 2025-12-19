Путин пообещал рассмотреть переход в федеральное значение «дороги жизни» в Коми

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе передачи «Итоги года» главу государства попросили рассмотреть вопрос о переводе «дороги жизни» в статус федеральной трассы, чтобы стабилизировать это направление, и придать импульс к развитию северным регионам.

Путин, отвечая на вопрос, пояснил, что это известная проблема.

«Перед Федерацией стоит задача доведения дорог до известных стандартов на наших федеральных трассах. Эта задача практически выполнена для федеральных трасс. Сейчас упор делается в развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог. Здесь несколько важных вопросов – это Северный завоз и безопасность на дорогах», – сказал Путин в ответ.

Он добавил, что не может пообещать, что «прямо завтра» начнут строить дорогу, необходимо просчитать и пересмотреть планы развития дорожной сети страны.

«Обязательно переговорю с правительством и обязательно отреагируем», – заключил президент.

В сентябре в России обновили перечень территорий северного завоза, из него исключили Карелию и Тюменскую область.