В НЦ «Россия» прошла презентация второго сезона сериала «Ландыши»

Праздничный вечер в честь премьеры второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» от Wink состоялся 18 декабря в Национальном центре «Россия».

Генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина отметила, что интерес к проекту значительно вырос.

«Сегодняшний зал несравнимо больше – и так много зрителей, которых тронула эта история. Мы очень надеемся, что вы так же будете смотреть второй сезон, так же будете любить его и переживать за героев», – заявила Лапина.

Автор идеи и генеральный продюсер «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов поблагодарил гостей и творческую группу, отметив символичность события, совпавшего с днем рождения кинокомпании. Он пожелал зрителям нежной любви и счастья в новом году, подчеркнув особую атмосферу вечера.

Праздник вели рэпер ST и его супруга Ассоль, а гостей ждали выступления исполнителей главных песен второго сезона, в том числе дуэта NANSI & SIDOROV и групп «Комната культуры», NEMIGA, BEAUTIFUL BOYS. Гости участвовали в веселых конкурсах и кулинарном челлендже, а актеры делились подробностями нового сезона и вспоминали лучшие моменты прошлых серий.

Первый сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» стал хитом российских онлайн-кинотеатров: с января 2025 года он набрал более 100 млн просмотров на различных платформах и стал одним из лидеров телеэфира.

Премьера второго сезона запланирована на платформе Wink.ru 1 января 2026 года.