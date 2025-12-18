Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.0 комментариев
Сайт Верховного суда возобновил работу после масштабного сбоя
Портал Верховного суда России снова стал доступен после почти полуторачасового перебоя в работе, вызванного резким наплывом посетителей из-за дела о квартире Ларисы Долиной.
Работа сайта была восстановлена после перебоев, вызванных публикацией резонансного решения, передает РИА «Новости».
За минуту после объявления о публикации решения по делу о квартире Долиной на сайт зашли 2 млн человек. Из-за этого сайт перестал работать почти на полтора часа. Сейчас доступ открыли ко всем страницам и электронной картотеке.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной заявила об отказе певицы предоставить суду справку из психоневрологического диспансера.
Верховный суд России занялся подготовкой обзора по пересмотру сделок с недвижимостью после резонанса вокруг «дела Долиной».
При этом Долина продолжает находиться в своей квартире в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда. Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении артистки.