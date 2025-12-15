Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
Капризова признали первой звездой дня по итогам матчей НХЛ
Российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль и сделал результативную передачу в матче с «Бостоном», став первой звездой дня в НХЛ.
Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Такое решение принято пресс-службой лиги после эффектного выступления спортсмена в матче против команды «Бостон», завершившемся победой «Миннесоты» со счетом 6:2.
В этом поединке Капризов отметился двумя шайбами и одной результативной передачей. По итогам 33 сыгранных встреч в нынешнем сезоне у россиянина на счету 20 голов и 17 ассистов. Благодаря этим результатам Капризов довел число заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за «Миннесоту» до 205.
Этот результат позволил ему выйти на второе место по голам в истории клуба, сравнявшись с финским нападающим Микко Койву. Лидирует в рейтинге бомбардиров клуба словак Мариан Габорик, на счету которого 219 шайб.
Второй звездой дня в НХЛ признан американский защитник «Ванкувера» Зив Буйум, который в дебютном матче за клуб забросил победную шайбу и сделал голевую передачу. Третью позицию занял канадский форвард «Юты» Майкл Карконе, отличившийся двумя шайбами в гостевом матче против «Питтсбурга», который завершился с результатом 5:4 в овертайме.
