Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»

Tекст: Валерия Городецкая

Суд рассмотрел иск Маргариты, которая летом 2024 года продала свою квартиру Константину за 5 млн рублей после давления мошенников, передает «Фонтанка». Женщина лишилась половины суммы, переведя 2,5 млн рублей злоумышленникам, представившимся сотрудниками полиции, Центробанка и приставами.

После этого Маргарита обратилась в полицию и в ноябре подала иск о признании сделки недействительной.

Накануне, 11 декабря, стороны заключили мировое соглашение. «По условиям соглашения, Маргарита возмещает покупателю полную стоимость квартиры через аккредитив, а тот возвращает квартиру и ключи», – сообщили в пресс-службе. Суд также отметил, что судебные расходы каждая сторона оплачивает самостоятельно.

Производство по делу официально прекращено, определение суда должно быть исполнено незамедлительно.

В ноябре суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру.

Напомним, Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».