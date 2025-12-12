Слово «зажировка» включили в официальный словарь русского языка

«Зажировку» включили в официальный метасловарь русского языка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Термин «зажировка», описывающий процесс создания жирового запаса у животных к зиме, был включен в метасловарь русского языка справочно-информационного портала «Грамота.ру», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка. Как уточнили представители зоопарка, в ноябре 2025 года специалисты официально зафиксировали значение и происхождение этого слова в лингвистическом ресурсе.

Сначала слово «зажировка» использовалось только в профессиональном общении зоологов и киперов, рассказывавших о мануле Тимофее. Со временем термин стал распространяться среди журналистов и блогеров, а затем вошел в активную лексику любителей животных.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила: «Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее манул Тимофей к лету похудел почти в два раза, чтобы сохранить нормальный обмен веществ. Осенью кот начал набирать вес, увеличив массу с 3,7 до пяти килограммов.

Сейчас в Московском зоопарке ведутся поиски особенной партнерши для Тимофея для обеспечения генетического соответствия потомства.



