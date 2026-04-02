NYT оценила текущее состояние войны на Ближнем Востоке
США и Израиль нанесли значительный ущерб военному потенциалу Ирана, однако Тегеран сохраняет ракетные возможности и продолжает координировать действия с ополченцами в регионе, сообщили СМИ.
Американский президент обозначил пять целей войны против Ирана, подчеркнув: «Наша цель – защитить американский народ, устранив неминуемые угрозы со стороны иранского режима», пишет The New York Times
США и Израиль уничтожили значительное количество баллистических ракет иранской армии и заводов по их производству, однако часть вооружения осталась неповреждённой, и Иран продолжает применять как ракеты, так и ударные беспилотники. Военно-морские силы Ирана понесли тяжелые потери: в начале марта американская подлодка торпедировала иранский эсминец IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, погибли по меньшей мере 80 членов экипажа.
Несмотря на удары, поддерживаемые Ираном шиитские военизированные формирования по-прежнему активны, в частности, они обстреливали американские диппредставительства в Ираке. Самая мощная группировка – «Хезболла» – подвергалась атакам Израиля, но не была уничтожена. Израиль не исключает возможность оккупации части юга Ливана.
В вопросе ядерной безопасности США до войны не фиксировали решение Ирана создавать ядерное оружие, однако высокообогащённый уран, накопленный после выхода Трампа из ядерной сделки 2018 года, вызывает у Вашингтона тревогу. Авиаудары по трем атомным объектам летом прошлого года не уничтожили все запасы урана, часть материала, предположительно, осталась в подземных хранилищах.
Глава Белого дома, завершая обращение, заявил: «Народ Ирана, час вашей свободы настал. Оставайтесь в укрытии, не выходите на улицу. Станет опасно – будут падать бомбы. Когда мы закончим, смените своё правительство». Однако обещанного массового восстания не произошло: Моджтаба Хаменеи, сын ликвидированного аятоллы Али Хаменеи, занял пост верховного лидера и, по оценке издания, продолжает курс жесткой линии, сохраняя авторитарный режим и антиизраильскую позицию.
Ранее в телеобращении к нации президент США Дональд Трамп назвал операцию против Ирана успешной, он пообещал завершить войну за три недели, но не обозначил четкий план окончания боевых действий.
Напомним, президент США в обращении к нации пообещал отбросить Иран в «каменный век» в ближайшие недели. Также он сказал, что Вашингтон не позволит Тегерану иметь ядерное оружие.
WP сочла слова Трампа о конфликте с Ираном попыткой успокоить американцев.