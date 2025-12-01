Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.11 комментариев
Центр «ВОИН» подвел итоги трех лет патриотической работы
В день третьей годовщины Центра «ВОИН» объявили о подготовке свыше 108 тыс. курсантов, а также о запуске новых проектов патриотического воспитания.
Торжественные мероприятия, посвященные трехлетию Центра «ВОИН», прошли 1 декабря, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Центр основан по поручению президента России Владимира Путина для патриотического воспитания молодежи и подготовки специалистов по защите Отечества. С начала работы обучение в Центре прошли более 108 тыс. курсантов, свыше 50 тыс. из них – в 2025 году. Также подготовлены 449 инструкторов и свыше 8,6 тыс. преподавателей курса «Основы безопасности и защиты Родины».
На сегодняшний день отделения «ВОИН» действуют в 21 регионе страны, проект охватил все федеральные округа. Президент России Владимир Путин ранее отметил на встрече с курсантами во Владивостоке, что отделения могут организовать во всех регионах России до 2030 года. 1 декабря стартовал проект по присвоению филиалам Центра имен Героев России – первым стал филиал в ЛНР, получивший имя Героя России Владимира Никишина.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выразил благодарность команде Центра, особо отметив вклад бывших военнослужащих, участников спецоперации на Украине, в работе с молодежью. Министр просвещения России Сергей Кравцов тоже подчеркнул значимость Центра во внедрении новых патриотических практик и поддержке молодежи.
В 2025 году введена новая система обучения, создано 35 программ, охватывающих военную, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, применение беспилотных систем и связи, разведку и выживание. Сертификаты «ВОИН» дают дополнительные баллы к ЕГЭ в 27 вузах 11 регионов. Летние смены «Время юных героев» и военно-спортивные соревнования «Путь ВОИНа» стали фирменными проектами Центра и проходят ежегодно, вовлекая тысячи подростков. Также проводятся историко-патриотические и семейные игры, киномероприятия и выставки.
Реализуются совместные проекты с Минпросвещения, Минобороны, Минкультуры, Росмолодежью, общественными и ветеранскими организациями. В 2025 году павильон Центра «ВОИН» признан лучшим на выставке в рамках Восточного экономического форума. Курсанты получают не только военно-прикладные навыки, но и моральные ориентиры, воспитываются в духе уважения к традициям России и Героев Отечества.