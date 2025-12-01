Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и главы ФСИН
В понедельник директор ФСИН Аркадий Гостев выступит с докладом перед президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым, сообщает ТАСС. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что глава ФСИН выступит перед президентом с докладом. Ожидается, что разговор затронет ключевые вопросы и актуальные задачи службы.
Ранее Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).