Нефть подорожала на фоне итогов встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть выросли на фоне итогов встречи ОПЕК+
Нефть начала зиму ростом котировок после того, как «восьмерка» ОПЕК+ подтвердила намерение сохранить в первом квартале наступающего года паузу в увеличении добычи.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.53 росла на 1,72% – до 63,45 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,83%, до 59,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
«На данный момент геополитика и решения ОПЕК+ выглядят скорее как силы, пытающиеся не дать нефти провалиться сильнее, чем как стимулы устойчивого роста цен», – цитирует Bloomberg главного инвестиционного стратега Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.
Отметим, что в воскресенье главы делегаций ОПЕК+ приняли решение сохранить квоты до конца года. Кроме того, восемь стран – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Оман и Казахстан – подтвердили объявленные в начале ноября планы по заморозке выхода из добровольных ограничений в первом квартале 2026 года.