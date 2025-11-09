Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе

Умер народный артист Владимир Симонов

Умер народный артист Владимир Симонов на 69-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Симонова сообщил источник, близкий к окружению артиста, передает ТАСС. В сообщении агентству сказано: «Не стало Владимира Симонова».

Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Актер окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и затем был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В 1983 году, по приглашению Олега Ефремова, он перешел во МХАТ, однако уже в 1989 году вновь вернулся в Театр Вахтангова, где работал до последних дней.

Зрителям Симонов запомнился по ролям в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Кроме участия в постановках Театра Вахтангова он сотрудничал и с другими театрами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно заслуженный артист Анатолий Меньщиков ушел из жизни на 76-м году. Заслуженный артист России и актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Геннадий Нилов, прославившийся ролью в фильме «Три плюс два», умер накануне своего 89-летия.