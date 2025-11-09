Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о снятии ограничений с аэропорта в Геленджике и его возвращении к штатной работе.
«Аэропорт Геленджика: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 08.30 мск», – отметил он.
В Росавиации напомнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, вечером субботы аэропорт в Геленджике временно прекратил прием и выпуск самолетов из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности.