Столтенберг заявил, что НАТО не развяжет третью мировую войну из-за Украины

Tекст: Катерина Туманова

Столтенберг напомнил, как заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому в 2022 году о том, что НАТО не собирается вступать в третью мировую войну с Россией ради Украины.

«Я ответил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону, потому что тогда нам придется уничтожить российские системы ПВО в Белоруссии и России. А если столкнемся с российскими самолетами, у нас не останется выбора, кроме как сбить их, и тогда в Европе начнется война между НАТО и Россией. Мы этого не хотим», – цитирует его ТАСС со ссылкой на Times.

Столтенберг указал и на то, что бывший президент США Джо Байден тоже отклонил эту возможность, чтобы избежать начала третьей мировой войны. НАТО продолжает поставки вооружения Киеву только ради того, чтобы Украина могла вести боевые действия самостоятельно, но не планирует вмешиваться в конфликт.

Экс-генсек НАТО заверил, что поддержка Украины сохранится, но приоритет – не позволить втянуть альянс в тотальный конфликт с Россией – останется неизменным.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, реализация провокационной идеи «киевских и прочих» чиновников о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В октябре Столтенберг рассказал в телеинтервью, как в 2022 году отказал умолявшему о помощи альянса Зеленскому, лишь бы не вовлечь НАТО в конфликт.