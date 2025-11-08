В Британии спрогнозировали отставку премьера Стармера

Колумнист Daily Mail Нил спрогнозировал отставку премьера Британии Стармера

Tекст: Алексей Дегтярев

Большинство рядовых лейбористов уверены, что Стармер не досидит до лета 2026 года, указал Нил в своей колонке для Daily Mail, передает ТАСС.

Нил отмечает, что некоторые из депутатов ожидают негативных итогов местных выборов, запланированных на май, которые, по их мнению, обернутся катастрофой для партии в Англии, Шотландии и Уэльсе. Он подчеркнул, что большинство склоняется к мысли, что именно после этих выборов Стармер должен уйти в отставку.

Часть депутатов считает, что не стоит затягивать ситуацию: они выступают за то, чтобы сменить премьера уже к Новому году, когда станет очевидным провал предстоящего бюджетного послания, за которое, помимо Стармера, будет отвечать и канцлер казначейства Рейчел Ривс. Таких мнений становится все больше.

По словам журналиста, в лейбористской фракции возник консенсус, согласно которому Стармера обвиняют в бесполезности как в политических вопросах, так и в государственном управлении.

Ранее исследование показало, что лидер Reform UK Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей.