В Британии спрогнозировали отставку премьера Стармера

Занимающий пост британского премьера Кир Стармер покинет эту должность до наступления лета 2026 года из-за потери доверия, поскольку он потерял доверие большого числа депутатов своей Лейбористской партии, указал колумнист Daily Mail Эндрю Нил.
Большинство рядовых лейбористов уверены, что Стармер не досидит до лета 2026 года, указал Нил в своей колонке для Daily Mail, передает ТАСС.
Нил отмечает, что некоторые из депутатов ожидают негативных итогов местных выборов, запланированных на май, которые, по их мнению, обернутся катастрофой для партии в Англии, Шотландии и Уэльсе. Он подчеркнул, что большинство склоняется к мысли, что именно после этих выборов Стармер должен уйти в отставку.
Часть депутатов считает, что не стоит затягивать ситуацию: они выступают за то, чтобы сменить премьера уже к Новому году, когда станет очевидным провал предстоящего бюджетного послания, за которое, помимо Стармера, будет отвечать и канцлер казначейства Рейчел Ривс. Таких мнений становится все больше.
По словам журналиста, в лейбористской фракции возник консенсус, согласно которому Стармера обвиняют в бесполезности как в политических вопросах, так и в государственном управлении.
Ранее исследование показало, что лидер Reform UK Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей.