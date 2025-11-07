Батутисты из России взяли бронзу в дисциплине «двойной минитрамп» на ЧМ

Tекст: Катерина Туманова

На чемпионате мира (ЧМ) по прыжкам на батуте в испанской Памплоне российская сборная стала бронзовым призером в командной дисциплине «двойной минитрамп». В состав команды вошли Михаил Юрьев, Михаил Заломин и Кирилл Пантелеев, а запасным был Дмитрий Нартов, передает ТАСС.

Михаил Юрьев получил за свое выступление 28,700 балла, Михаил Заломин набрал 29,600 балла, а Кирилл Пантелеев – 24,800 балла. Суммарно российская команда набрала 16 очков.

Победу одержали спортсмены из США, набравшие 23 очка. Второе место – у команды Австралии, забравшей серебро с 18 очками.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, десять гимнастов из России не попали на ЧМ по прыжкам на батуте из-за виз.



