Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.7 комментариев
Батутисты из России взяли бронзу в дисциплине «двойной минитрамп» на ЧМ
Российская команда заняла третье место в итоговом протоколе командных соревнованиях по прыжкам на батуте в Памплоне, уступив соперникам из США и Австралии.
На чемпионате мира (ЧМ) по прыжкам на батуте в испанской Памплоне российская сборная стала бронзовым призером в командной дисциплине «двойной минитрамп». В состав команды вошли Михаил Юрьев, Михаил Заломин и Кирилл Пантелеев, а запасным был Дмитрий Нартов, передает ТАСС.
Михаил Юрьев получил за свое выступление 28,700 балла, Михаил Заломин набрал 29,600 балла, а Кирилл Пантелеев – 24,800 балла. Суммарно российская команда набрала 16 очков.
Победу одержали спортсмены из США, набравшие 23 очка. Второе место – у команды Австралии, забравшей серебро с 18 очками.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, десять гимнастов из России не попали на ЧМ по прыжкам на батуте из-за виз.