Патрушев заявил о планах создания судостроительного кластера в Индонезии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия и Индонезия могут создать совместный судостроительный кластер на территории Индонезии, который будет работать для нужд рынка АСЕАН, передает ТАСС.\

Патрушев уточнил: «В перспективе можно рассмотреть возможность создания в Индонезии совместного регионального судостроительного кластера, который будет работать не только на нужды вашей страны, но и, например, на весь рынок АСЕАН». Патрушев также подчеркнул, что Россия готова предложить Индонезии свои инициативы в области судостроения и предоставить новые или существующие проекты рыболовецких, пассажирских, вспомогательных судов.

В этот же день Морская коллегия России и координационное министерство Индонезии по вопросам инфраструктуры и развития регионов подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония прошла в столице Индонезии после переговоров, возглавляемых Николаем Патрушевым и индонезийским министром Агусом Юдойоно.

Патрушев отметил, что в России имеется большой промышленный, научный, технологический и человеческий потенциал, которым страна готова делиться для развития морского хозяйства Индонезии. Он напомнил, что Индонезия более десяти лет строит стратегию развития как морского государства и комплексное сотрудничество по этому направлению может помочь Индонезии достичь поставленных целей.

Агус Юдойоно в свою очередь назвал сотрудничество в морской сфере между странами «мостом», который еще больше укрепит дружбу между крупнейшими государствами суши и островов, а стороны планируют в дальнейшем развивать партнерство в инфраструктуре и мирном использовании морских технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация во главе с Николаем Патрушевым провела встречу с представителями индонезийской компании Pelindo в Сурабае.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области портовой и транспортной инфраструктуры.