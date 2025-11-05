Прокуратура обвинила немецкого полицейского в убийстве темнокожего мужчины

Tекст: Ольга Иванова

Прокуратура города Ольденбург предъявила обвинение в убийстве по неосторожности полицейскому, который застрелил 21-летнего Лоренца в ночь на 20 апреля 2025 года, передает ТАСС.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привел к массовым протестам против насилия силовиков по всей Германии.

По материалам следствия, конфликт произошел возле одного из клубов города, куда Лоренца не пустили охранники. Поссорившись с ними, молодой человек стал угрожать ножом. На место прибыли двое полицейских: один из них выстрелил Лоренцу в спину. По данным ведомства, предварительно он потребовал у Лоренца сдать нож, но тот вместо этого распылил слезоточивый газ и попытался скрыться. В итоге он был ранен в спину, голову и бедро, а позже скончался в больнице.

«По оценке прокуратуры, нельзя обвинить подозреваемого в преднамеренном убийстве, так он ошибочно полагал, что действует в целях необходимой самообороны», – сообщается в заявлении прокуратуры Ольденбурга. В ведомстве отметили, что, по их мнению, полицейский исходил из опасения за свою безопасность, однако должен был понимать, что Лоренц просто пытался убежать, а не совершить нападение.

