Прокуратура обвинила немецкого полицейского в убийстве темнокожего мужчины
Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили полицейскому из германского Ольденбурга после гибели 21-летнего темнокожего мужчины.
Прокуратура города Ольденбург предъявила обвинение в убийстве по неосторожности полицейскому, который застрелил 21-летнего Лоренца в ночь на 20 апреля 2025 года, передает ТАСС.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привел к массовым протестам против насилия силовиков по всей Германии.
По материалам следствия, конфликт произошел возле одного из клубов города, куда Лоренца не пустили охранники. Поссорившись с ними, молодой человек стал угрожать ножом. На место прибыли двое полицейских: один из них выстрелил Лоренцу в спину. По данным ведомства, предварительно он потребовал у Лоренца сдать нож, но тот вместо этого распылил слезоточивый газ и попытался скрыться. В итоге он был ранен в спину, голову и бедро, а позже скончался в больнице.
«По оценке прокуратуры, нельзя обвинить подозреваемого в преднамеренном убийстве, так он ошибочно полагал, что действует в целях необходимой самообороны», – сообщается в заявлении прокуратуры Ольденбурга. В ведомстве отметили, что, по их мнению, полицейский исходил из опасения за свою безопасность, однако должен был понимать, что Лоренц просто пытался убежать, а не совершить нападение.
