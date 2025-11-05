  • Новость часаМИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    Кремль призвал Белград не допустить использования сербских боеприпасов против России
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    Минченко объяснил назначение Королева врио главы Тверской области
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    Власти Молдавии одобрили законопроект о закрытии Русского дома
    Объявлено о запуске детских SIM-карт в России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 14:38 • Новости дня

    Прокуратура обвинила немецкого полицейского в убийстве темнокожего мужчины

    Tекст: Ольга Иванова

    Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили полицейскому из германского Ольденбурга после гибели 21-летнего темнокожего мужчины.

    Прокуратура города Ольденбург предъявила обвинение в убийстве по неосторожности полицейскому, который застрелил 21-летнего Лоренца в ночь на 20 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привел к массовым протестам против насилия силовиков по всей Германии.

    По материалам следствия, конфликт произошел возле одного из клубов города, куда Лоренца не пустили охранники. Поссорившись с ними, молодой человек стал угрожать ножом. На место прибыли двое полицейских: один из них выстрелил Лоренцу в спину. По данным ведомства, предварительно он потребовал у Лоренца сдать нож, но тот вместо этого распылил слезоточивый газ и попытался скрыться. В итоге он был ранен в спину, голову и бедро, а позже скончался в больнице.

    «По оценке прокуратуры, нельзя обвинить подозреваемого в преднамеренном убийстве, так он ошибочно полагал, что действует в целях необходимой самообороны», – сообщается в заявлении прокуратуры Ольденбурга. В ведомстве отметили, что, по их мнению, полицейский исходил из опасения за свою безопасность, однако должен был понимать, что Лоренц просто пытался убежать, а не совершить нападение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Колумбус штата Огайо полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант.

    4 ноября 2025, 15:44 • Новости дня
    Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

    Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но увеличит финансовую помощь Киеву на 3 млрд евро в 2026 году, сообщает газета Handelsblatt.

    Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти Германии по-прежнему исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева, передает ТАСС.

    Как отмечается, подобная позиция сохраняется на фоне продолжающихся обсуждений внутри коалиции.

    Вместо ракет Taurus Берлин намерен увеличить объем финансовой поддержки Киева, добавив к текущей сумме около 3 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи должна вырасти до 11,5 млрд евро, если решение будет окончательно одобрено. Источники подчеркивают, что переговоры еще ведутся, но среди политиков наблюдается широкий консенсус относительно необходимости дополнительной поддержки.

    По данным издания, германское правительство рассчитывает, что в условиях отсутствия ракет Taurus Киев направит новые средства на развитие собственного дальнобойного вооружения. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах «Фламинго», которые должны стать аналогом немецкой ракеты.

    Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц допустил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки вооруженных сил Украины.

    Германия решила выделить на закупку американского оружия для Украины 500 млн долларов по инициативе PURL.

    2 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    В Берлине объявили о закрытии крупнейшего центра для беженцев с Украины

    Власти Берлина решили закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины в Тегеле

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Берлина собираются прекратить работу крупнейшего центра для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до завершения текущего года, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, центр расположился на территории бывшего аэропорта Тегель и представлял собой основную инфраструктуру для размещения беженцев с Украины, передает «Газета.Ru».

    До принятия решения о закрытии на территории центра проживало порядка 5 тыс. человек. В данный момент количество обитателей сократилось до 1,5 тыс. человек.

    В будущем власти города планируют перейти к децентрализованному размещению переселенцев, что может означать распределение их по более мелким объектам или квартирам по городу и регионам.

    Ранее The Telegraph писала, что после смягчения Киевом ограничений на выезд в Польшу и ФРГ приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины.

    Жители крупных городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    Общая численность беженцев в Германии сократилась впервые с 2011 года, но по-прежнему превышает 3,5 млн человек, большинство из которых приехали с Украины.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    2 ноября 2025, 19:04 • Новости дня
    Зеленский сообщил о получении новых Patriot из Германии

    Зеленский заявил, что Украина получила от Германии новые системы ПВО Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины усилили систему противовоздушной обороны за счет новых комплексов Patriot, поступивших из Германии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский объявил о поступлении новых систем противовоздушной обороны Patriot из Германии. Он отметил, что новые комплексы позволили укрепить украинскую противовоздушную оборону, и поблагодарил за это канцлера Германии Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Зеленский выразил признательность Германии и лидеру страны за совместную работу в этом направлении.

    Ранее, 29 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что Берлин уже поставил Киеву три системы Patriot, а к концу текущего года планирует предоставить еще две такие системы совместно с норвежскими партнерами.

    Американский журнал TNI заявил, что украинская ПВО почти прекратила существование после ударов ВС России.

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать батарею комплекса Patriot для Украины.

    Германия запланировала профинансировать поставки вооружения США для Украины на сумму 500 млн долларов, в том числе боеприпасов и систем Patriot.

    В Генштабе ВСУ отметили, что комплексы Patriot на Украине теперь перехватывают только 6% российских ракет вместо прежних 42% из-за усовершенствованных маневрирующих боеприпасов.

    4 ноября 2025, 04:58 • Новости дня
    Дмитриев порадовался решению Мерца против «убийственной иммиграции»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил одобрение решением канцлера ФРГ Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев.

    «Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши посты об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и предпринимать какие-то действия. Надеюсь, он последует и другим советам», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Напомним, ранее в Хузуме на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у сирийских беженцев нет причин прятаться в Германии – война в Сирии кончилась, пора возвращаться домой и восстанавливать страну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    4 ноября 2025, 13:38 • Новости дня
    Умер самый пожилой житель Германии

    Самый пожилой житель Германии умер в возрасте 110 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самый пожилой житель Германии Карл Хайдле скончался в возрасте 110 лет в Баден-Вюртемберге.

    Администрация общины Кернен, где жил пенсионер, уточнила: Хайдле ушел из жизни спокойно в ночь на 1 ноября. За два месяца до этого, 2 сентября, он отметил свое 110-летие, передает ТАСС.

    Бургомистр Бенедикт Паулович в официальном послании отметил: «За свою долгую жизнь он многое видел и многое перенес. Для многих из нас он был примером благоразумия и уважения». Эти слова опубликованы на сайте местной администрации.

    Издание Stuttgarter Zeitung уточняет, что Карл Хайдле по профессии был слесарем и до преклонных лет поддерживал отличную физическую форму. Даже в 99 лет он продолжал водить автомобиль. При этом около 30 лет мужчина не обращался к врачам и вел самостоятельный образ жизни.

    1 мая в городе Порту-Алегри умерла бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, считавшаяся старейшей жительницей Земли на момент своей смерти.

    3 ноября 2025, 01:34 • Новости дня
    Аэропорт Бремена вернулся к работе после остановки из-за появления дрона

    Tекст: Антон Антонов

    Движение самолетов в аэропорту Бремена было временно прервано после того, как вблизи аэропорта заметили БПЛА, сообщили в немецкой полиции.

    Появление БПЛА зафиксировали около 19.30 (21.30 мск). После сигнала авиадиспетчеров взлеты и посадки были временно прекращены. Аэропорт вернулся к работе в 20.22 (22.22 мск). Личность управлявшего дроном пока неизвестна, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как сообщает региональный портал Buten un binnen, один из рейсов – самолет, следовавший из Лондона – был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Гамбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие немецкие авиаперевозчики потребовали немедленных мер по уничтожению неопознанных беспилотников рядом с аэропортами Германии. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с дронами. В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за активности беспилотников.

    2 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Сириец задержан по подозрению в планировании теракта в Берлине

    Bild сообщила о задержании сирийца за подготовку теракта в Берлине

    Tекст: Мария Иванова

    В берлинском районе Нойкельн задержан гражданин Сирии, у которого при обысках нашли компоненты для изготовления взрывчатки, пишет Bild.

    Власти Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Операция прошла в районе Нойкельн, задержанного зовут Абдалла Р., его взяли под стражу в субботу.

    Как пишет Bild, у подозреваемого было три адреса проживания в Берлине, в ходе обысков у него нашли материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых веществ. Издание отмечает, что полиция привлекла к задержанию спецназ из-за повышенной опасности подозреваемого.

    Абдаллу Р. считают причастным к подготовке особо тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства. Газета указывает, что целью нападения должен был стать Берлин. Уже в воскресенье мужчина предстанет перед судом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внутренних дел Германии объявил о подготовке мер по массовому оснащению полицейских электрошокерами.

    Ранее в Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта.

    4 ноября 2025, 04:35 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии причин сирийским беженцам продолжать жить в ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Сирийцы должны вернуться в свои дома, так как больше нет никаких оснований для предоставления им убежища в ФРГ, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Гражданская война в Сирии окончена. Теперь нет абсолютно никаких оснований для предоставления им убежища в Германии, и поэтому мы можем начать репатриацию», – приводит Suddeutsche Zeitung (SZ) слова Мерца в Хузуме на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером.

    Мерц рассчитывает на то, что значительная часть беженцев добровольно вернется в Сирию и примет участие в ее восстановлении, так как без них это было бы невозможно.

    «Те, кто откажется вернуться в страну из Германии, конечно, могут быть депортированы в будущем. Мы знаем, что очень большая часть сирийцев хочет вернуться. Мы будем поощрять это и поможем стране быстро восстановиться», – добавил Мерц.

    Канцлер так ответил на заявление министра иностранных дел Йохана Вадефуля. Во время визита в Сирию, страну, измученную многолетней гражданской войной, политик выразил сомнение в том, что большое количество сирийских беженцев добровольно вернутся туда в ближайшее время, учитывая масштабные разрушения. За это он подвергся критике со стороны однопартийцев.

    «Вряд ли кто-то сможет жить здесь достойно», – сказал Вадефуль во время визита в Харасту, сильно разрушенный пригород Дамаска.

    По данным Федерального министерства внутренних дел, в августе 2025 года в Германии проживало 951 406 выходцев из Сирии. Из них 920 человек были обязаны покинуть страну и не имели статуса «допустимого пребывания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал  пересмотреть модель социальных пособий, однако его инициативу заблокировала  партия СДПГ. Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    2 ноября 2025, 18:19 • Новости дня
    В Германии решили установить бесполетную зону над хранилищами ядерных отходов

    NDR: Германия установит бесполетную зону над хранилищами ядерных отходов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии намерены с 19 марта 2026 года ограничить полеты дронов на высоте до 600 метров и в радиусе 1,5 километра над хранилищами радиоактивных отходов из-за участившихся случаев появления беспилотников, сообщает NDR.

    По данным NDR, правительство Германии намерено ввести запрет на полеты дронов над временными хранилищами радиоактивных отходов из-за увеличения числа обнаружений неизвестных беспилотников в этих зонах, передает РИА «Новости».

    Представитель федерального министерства окружающей среды, отвечающего за ядерную безопасность, пояснил, что существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи.

    Решение о введении новых мер уже согласовано между федеральными и региональными властями, которые пришли к мнению о необходимости обеспечивать защиту от возможных атак с воздуха. Запрет будет действовать над центральными хранилищами радиоактивных отходов в Лубмине, Горлебене и Ахаусе.

    Ожидается, что новые правила начнут действовать с 19 марта 2026 года. Площадь бесполетной зоны составит 1,5 км в диаметре и 600 м по высоте.

    Особое внимание властей привлекли случаи появления за последние три года неизвестных дронов над хранилищем Nord в Лубмине, где хранятся 74 контейнера Castor с высокоактивными отходами.

    NDR отмечает, что среди замеченных аппаратов были как любительские, так и профессиональные дроны, способные к наблюдению за объектом.

    До настоящего времени запрет на полеты над объектами атомной энергетики в Германии действовал только в отношении действующих АЭС и был введен после трагедии 11 сентября 2001 года в США.

    Ранее в регионе Германии Нижняя Саксония зафиксировали резкий рост числа несанкционированных пролетов дронов.

    Немецкие авиаперевозчики настаивают на немедленных мерах по уничтожению неопознанных беспилотников возле аэропортов Германии.

    Берлин инициировал программу оснащения бундесвера 600 комплексами Skyranger для защиты от дронов.

    3 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Активисты «Антифа» взяли на себя ответственность за поджог машины депутата АдГ

    Bild: Группа «Антифа» признала поджог автомобиля депутата АдГ в Гамбурге

    Tекст: Мария Иванова

    Активисты «Антифа» заявили о причастности к поджогу BMW депутата АдГ Бернда Баумана в Гамбурге, пострадали еще три автомобиля.

    Группировка из движения «Антифа» взяла на себя ответственность за поджог автомобиля Бернда Баумана, одного из лидеров фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге, сообщает Bild.

    Заявление активистов было опубликовано на платформе Indymedia, где «Антифа» заявила, что их действия стали ответом на судебные процессы против «13 единомышленников» в Дрездене и Дюссельдорфе, а также на другие меры в отношении организации, отмечает ТАСС.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник у дома Баумана в районе Отмаршен в Гамбурге. По информации полиции, неизвестные сначала подожгли шины BMW, принадлежащей политику, после чего огонь перекинулся на три машины, стоявшие рядом.

    Пожар удалось локализовать усилиями прибывших на место спасателей. В результате происшествия были повреждены четыре автомобиля. Полиция рассматривает случившееся как преднамеренный поджог, начато расследование обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель сравнила протесты против партии «Альтернатива для Германии» с действиями нацистских штурмовиков.

    По ее словам, партия АдГ набирает популярность, так как жители Германии не понимают, почему власти тратят деньги налогоплательщиков на Украину.

    5 ноября 2025, 08:51 • Новости дня
    Стало известно о страхе Германии перед новой войной с Россией

    Депутат ЕП Фон дер Шуленбург заявил о страхе Германии перед войной с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что очередная попытка Европы установить контроль над Россией приведет к катастрофе для европейских стран.

    Как заявил Шуленбург в интервью Гленну Дизену, размещённом в его YouTube-канале, попытки Европы установить контроль над Россией провалились в прошлом и могут обернуться катастрофой в будущем, , пишет РИА «Новости».

    «Мы делали это в Первую мировую войну, во Вторую мировую, и мы делаем это снова. И каждый раз мы проигрываем. И каждый раз это было необходимо для демонстрации силы, чтобы держать эту огромную Россию с этой огромной территорией под контролем», – отметил он.

    Шуленбург считает, что нынешняя политика, связанная с милитаризацией Германии, несёт большую угрозу, чем сама Россия. Он напомнил о заявлениях лидера немецкой ХДС Фридриха Мерца, который настаивает на увеличении военной мощи страны. По мнению евродепутата, такие призывы могут вызвать обеспокоенность среди ближайших соседей Германии, включая Чехию, Польшу, Нидерланды и Францию.

    Шуленбург выразил сомнение, что поддержка крупнейшей армии в Европе найдёт понимание среди европейских партнёров. Он уверен, что попытки создать доминирующую военную силу не только не будут реализованы, но и приведут к расколу внутри Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий военный пожаловался на сложности с иностранными языками во время учений НАТО в Литве.

    Бывший вице-премьер Сербии Вулин указал на признаки начала третьей мировой войны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад нацелился на подготовку большой войны в Европе.

    3 ноября 2025, 14:10 • Новости дня
    Эксперты сообщили о нехватке БПЛА у Бундесвера

    Frankfurter Allgemeine Zeitung: Запасов БПЛА у Бундесвера всего на несколько дней

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия продолжает вкладываться в традиционные вооружения, несмотря на рост роли беспилотников в современных конфликтах и угрозу их быстрой нехватки, отмечают эксперты в немецких СМИ.

    Эксперты Мориц Шуларик и Нил Фергюсон отметили, что запасы беспилотников у Бундесвера в случае военного конфликта могут быть исчерпаны всего за несколько дней. В статье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung они подчеркнули, что на Украине 95% ущерба на поле боя наносят именно беспилотники, а ночные налеты могут достигать сотен дронов, пишет ТАСС.

    Сейчас Германия имеет чуть более 600 беспилотников, а в ближайшие годы планирует закупить еще 10 тыс. аппаратов. Однако эксперты констатировали: «Запасов беспилотников, которых планирует достигнуть Бундесвер, при таких условиях хватило бы в лучшем случае на несколько дней».

    Шуларик и Фергюсон обратили внимание, что в 2025 году только на Украине намерены создать около 4–5 млн дронов, что в разы превосходит немецкие планы. Согласно их анализу, более 90% инвестиций Германии с 2022 года были вложены в развитие танков, кораблей и самолетов, а лишь 1% выделен на исследование и разработку новых вооружений, включая беспилотные технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили установить бесполетную зону над хранилищами ядерных отходов

    Военнослужащий бундесвера Флориан рассказал, что его подразделение столкнулось с языковыми трудностями на учениях НАТО в Литве. Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    4 ноября 2025, 14:21 • Новости дня
    Власти Германии заявили об ускорении возвращения сирийцев домой

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о намерении инициировать репатриацию сирийских граждан, особенно тех, кто совершил преступления или угрожает безопасности страны.

    Германия намерена активнее возвращать сирийских граждан на родину, сообщил глава МИД Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Берлине, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас обсуждается возможность репатриации не только в Сирию, но и в Афганистан, однако речь не идет о принудительном возвращении тех, кто не совершал преступлений.

    Вадефуль подчеркнул, что главная цель – увеличить количество возвращений, в первую очередь это касается лиц, совершивших преступления или считающихся угрозой безопасности. Он отметил: «Наша цель – увеличить число возвращений из Германии… В первую очередь это касается преступников и лиц, представляющих угрозу безопасности. Пока что осуществить такие возвращения в Сирию не удалось, но работа в этом направлении продолжается».

    По его словам, координацией процесса занимаются компетентные ведомства, которые тщательно оценивают условия на местах. Речь идет о депортации ограниченного числа людей, и Вадефуль считает, что вскоре осязаемые результаты могут быть достигнуты.

    Министр также подчеркнул, что Германия будет делать все возможное для добровольного возвращения сирийцев на родину. Вадефуль заявил, что эти возвращения необходимы, чтобы дать людям возможность участвовать в восстановлении Сирии, и подчеркнул: сирийцев следует поощрять к возвращению без принуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители страны стали бояться выходить на улицы вечером из-за мигрантов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сирийцы должны вернуться в свои дома, так как больше нет оснований для предоставления им убежища в ФРГ.

    5 ноября 2025, 13:55 • Новости дня
    Крупный немецкий завод автокомпонентов заявил о банкротстве

    Немецкий автозавод Diepersdorf Plastic Manufacturing объявил о банкротстве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Один из крупнейших производителей автокомплектующих, немецкий Diepersdorf Plastic Manufacturing принял решение о банкротстве, как отмечают местные СМИ, это напрямую коснется свыше тысячи сотрудников.

    Diepersdorf Plastic Manufacturing, ведущий производитель пластиковых компонентов для автомобильной промышленности из Германии, объявил о начале процедуры банкротства, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию BR.

    Компания существует более 50 лет и специализируется на переработке пластиков и выпуске декоративных деталей, логотипов, эмблем, радиаторных решеток, а также других элементов для автомобилей.

    Diepersdorf Plastic Manufacturing располагает производственными площадками в Баварии, Саксонии, Северном Рейне – Вестфалии, а также в Чехии. Под угрозой оказались более 1 тыс. рабочих мест.

    Причиной банкротства на предприятии называют одновременное влияние снижения спроса на продукцию и роста стоимости сырья и энергии. Сотни сотрудников уже получили уведомления о сокращении, ситуация в отрасли ухудшается.

    Рынок автомобильных комплектующих Германии продолжает испытывать серьезные трудности – ранее о массовых сокращениях сообщили компании Mahle, Bosch и ZF Friedrichshafen.

    Лидер партии АдГ Алис Вайдель назвала нынешнее состояние экономики Германии «предвестником краха».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение Bosch, специализирующееся на автокомплектующих, планирует сократить 13 тыс. рабочих мест к 2030 году.

    В то же время почти все автозаводы России, которые когда-то построили и оставили иностранные концерны, восстановили полноценную работу.

    5 ноября 2025, 07:27 • Новости дня
    Экс-сотрудник госдепа Джатрас: Taurus могут стать новым этапом эскалации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие дальнобойные ракеты Taurus могут послужить поводом для нового этапа эскалации в случае их использования на Украине, заявил бывший кадровый сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас.

    Наиболее вероятным сценарием остается использование ракет большой дальности, это могут быть немецкие Taurus, указал Джатрас, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что западные страны могут применить массу других опций для обострения ситуации.

    Мы всегда можем столкнуться с провокациями под чужим флагом. Что-то сейчас, вероятно, придумывает Mи-6», – указал он.

    Ранее немецкие СМИ сообщали, что Берлин отказался поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, но решил нарастить финансовую помощь ему на 3 млрд евро в 2026 году.

    В Кремле поясняли, что вмешательство Германии в конфликт на Украине – не новость для России.

