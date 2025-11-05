Рябков: Условия организации встречи Путина и Трампа пока не обеспечены

Tекст: Вера Басилая

По словам Рябкова, условия организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока не созданы, передает ТАСС.

Замглавы МИД России пояснил, что для таких переговоров необходима «углубленная подготовка и тщательная проработка всех аспектов», однако на данный момент эти условия не выполнены. Он добавил, что внешнеполитические ведомства продолжают заниматься содержательной стороной такого рода контактов.

Рябков также отметил, что Россия выступает за возобновление прямых авиаперелетов между Россией и США, однако «добиться нужных сдвигов пока не получилось». Вопрос остается на повестке, и работа в этом направлении будет продолжена.

Замглавы МИД подчеркнул, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте. По словам Рябкова, вопросы безопасности занимают одно из центральных мест на обширной повестке дня Москвы и Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа возможна, но сейчас в ней нет необходимости.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.