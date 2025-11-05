  • Новость часаМинченко объяснил назначение Королева врио губернатора Тверской области
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 11:40 • Новости дня

    Рябков: Условия организации встречи Путина и Трампа пока не обеспечены

    Tекст: Вера Басилая

    Организация встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа невозможна на данном этапе из-за отсутствия необходимых условий, а подготовка подобных контактов требует тщательной проработки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, условия организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока не созданы, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России пояснил, что для таких переговоров необходима «углубленная подготовка и тщательная проработка всех аспектов», однако на данный момент эти условия не выполнены. Он добавил, что внешнеполитические ведомства продолжают заниматься содержательной стороной такого рода контактов.

    Рябков также отметил, что Россия выступает за возобновление прямых авиаперелетов между Россией и США, однако «добиться нужных сдвигов пока не получилось». Вопрос остается на повестке, и работа в этом направлении будет продолжена.

    Замглавы МИД подчеркнул, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте. По словам Рябкова, вопросы безопасности занимают одно из центральных мест на обширной повестке дня Москвы и Вашингтона.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа возможна, но сейчас в ней нет необходимости.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    4 ноября 2025, 22:00 • Новости дня
    Путин раскрыл возможности «Буревестника» и «Посейдона»

    Путин заявил о превосходстве «Буревестника» над всеми ракетными системами

    Путин раскрыл возможности «Буревестника» и «Посейдона»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков комплексов «Буревестник» и «Посейдон» сообщил об уникальных характеристиках подводного аппарата, который способен погружаться на глубину до тысячи метров. В то же время «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.

    Скорость подводного беспилотного аппарата «Посейдон» существенно превосходит ходовые качества всех современных надводных кораблей, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения таких результатов создателям комплекса пришлось использовать уникальные материалы и инженерные решения, благодаря которым аппарат способен погружаться на глубину до 1 тыс. метров. «Что касается скоростей, так они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», – заявил глава государства.

    В свою очередь «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы: «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время».

    «Особо отмечу уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты. Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки. На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что разработка и испытания новых систем вооружения, включая «Посейдон» и «Буревестник», позволяют России не только обеспечивать стратегическое преимущество, но и создавать задел на будущее.

    По словам президента, все планы по развитию передовых систем вооружения и модернизации российского оборонно-промышленного комплекса выполняются. «Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружением выполняются», – подчеркнул Путин.

    Глава государства также отметил значимость технологических достижений, достигнутых при создании новых видов вооружения, объяснив, что новые материалы и технологические решения найдут применение не только в военной, но и в гражданской сфере. Президент уточнил, что эти наработки будут использоваться, в частности, при создании энергетических установок для арктической зоны, освоении космоса, а также при строительстве специальных транспортных кораблей и перспективной станции на Луне.

    В дополнение к этим заявлениям Путин сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Он выразил уверенность, что новые принципы и алгоритмы работы комплекса «Посейдон» станут толчком к совершенствованию других российских беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    4 ноября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал выставку «Россия» уникальным по значению событием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии награждения за вклад в укрепление единства российской нации подчеркнул особую значимость и масштаб выставки-форума «Россия», отметив ее вклад в единство страны.

    Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации, передает ТАСС, заявил о выдающейся роли выставки-форума «Россия». Глава государства отметил, что форум стал уникальным благодаря масштабу и значимости, продемонстрировав миллионам россиян широту талантов и достижений страны.

    «Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов – Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», – заявил Путин.

    По его словам, для сохранения наследия выставки в Москве создан Национальный центр «Россия». Ранее Наталья Виртуозова занимала пост гендиректора выставки, ныне возглавляет наццентр. Павел Дорошенко работает заместителем гендиректора по выставочной деятельности, а Алексей Жарич – заместителем начальника управления президента по общественным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин сообщил о присутствии судна НАТО в районе испытаний «Буревестника»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что во время испытаний крылатой ракеты «Буревестник» в зоне проведения работ 21 октября постоянно находился разведывательный корабль НАТО.

    Разведывательный корабль НАТО все время находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник», о чем сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что зарубежные специалисты смогли лично убедиться в испытаниях, так как корабль НАТО находился в зоне и во время проведения испытаний 21 октября.

    Также российский лидер отметил, что Россия не препятствовала деятельности корабля альянса. По словам Путина, «мы не мешали его работе. Пусть посмотрят». Эти заявления он сделал в ходе церемонии награждения разработчиков ракетных комплексов «Буревестник» и «Посейдон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    Путин сообщил о выводе на боевое дежурство ракеты «Сармат» в 2026 году

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    4 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин встретился с юными волонтерами и детьми героев СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В честь Дня народного единства президент России Владимир Путин провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации.

    Путин в День народного единства встретился с представителями молодежных организаций, юными волонтерами и детьми участников спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на Красной площади.

    Во встрече приняли участие молодые представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества», а также члены Ассоциации ветеранов СВО и общественных движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    В мероприятии участвовали более 20 молодых людей в возрасте от девяти до семнадцати лет. Президент пообщался с детьми героев СВО, обсудил с ними вопросы патриотизма, гражданского единства и важности волонтерского движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    4 ноября 2025, 17:49 • Новости дня
    Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу
    Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность проведения призыва на срочную военную службу в течение всего календарного года.

    Согласно новым правилам, медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор, а также заседания призывных комиссий смогут проходить непрерывно в течение года, передает ТАСС.

    Однако фактическая отправка призывников в войска будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан установлены свои сроки: сельчане, занятые полевыми работами, будут направляться на службу с 15 октября по 31 декабря, а педагоги – с 1 мая по 15 июля. Жители отдельных районов Крайнего Севера смогут отправляться с 1 мая по 15 июля либо с 1 ноября по 31 декабря.

    Закон также регулирует электронные повестки: теперь срок явки в военкомат по такой повестке не сможет превышать 30 дней с момента ее появления в реестре. Призывная комиссия получит права принимать решения по отсрочке или освобождению от службы без личного присутствия призывника. Военкоматы смогут выдавать выписки из реестра учета в бумажном и электронном виде.

    В пояснительной записке отмечается, что эти изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Обновленные нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.

    28 октября в ходе третьего и окончательного чтения в Государственной думе приняли закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу весь календарный год.

    4 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    Путин наградил коллективы, создававшие стратегическую ракету «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», передает РИА «Новости». Он подчеркнул особое значение этих разработок для страны, заявив: «Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине».

    Глава государства отдельно отметил вклады десятков тысяч инженеров, ученых и рабочих, благодаря усилиям которых были созданы данные комплексы. Путин сообщил, что «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы. В ходе мероприятия президент подчеркнул: «Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа».

    По словам Путина, разработки «Буревестника» и «Посейдона» усилили оборонный потенциал России и закрепили ее статус среди мировых военных держав. В ответ на благодарность президент также выразил уверенность, что отечественная наука и промышленность продолжат двигаться вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    5 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Путин назвал «самый центр русской земли»

    Путин назвал Тверскую область «самым центром русской земли»

    Путин назвал «самый центр русской земли»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с Виталием Королевым, говоря о задачах, поставленных перед ним на посту губернатора Тверской области, объяснил, почему именно этот регион является «самым центром русской земли».

    Президент России Владимир Путин на встрече с назначенным врио губернатора Виталием Королевым отметил, что Тверская область является «самым центром русской земли», сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул , что Тверская область является одним из очень важных регионов, одним из центральных регионов. Путин назвал регион «непростым, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения»

    «Это... самый центр русской земли, и не потому, что он входит в Центральный округ, а по тому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства», – заявил Путин.

    По словам Путина, в регионе существует множество актуальных вопросов, требующих особого внимания со стороны властей. Несмотря на трудности, глава государства назвал Тверскую область «очень интересным регионом» для развития.

    Виталий Королев поблагодарил президента за оказанное доверие и заверил, что готов к выполнению поставленных задач.

    Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Путин ранее предложил Королеву возглавить регион.

    4 ноября 2025, 18:26 • Новости дня
    Путин рассказал о большом числе преданных друзей России
    Путин рассказал о большом числе преданных друзей России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в День народного единства на церемонии награждения подчеркнул наличие у России преданных друзей и выразил признательность зарубежным партнерам.

    Путин во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что у страны «немало преданных друзей», передает РИА «Новости». Глава государства поздравил участников с Днем народного единства и отметил присутствие на церемонии ярких представителей интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных государств.

    Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами. По его словам, власти страны признательны всем, кто считает Россию надежным партнером и выступает за расширение многоплановых связей, а также культурный обмен.

    Президент еще раз выразил благодарность всем, кто видит в России надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    NYT узнала о разработке Белым домом вариантов военных действий в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам ряда американских чиновников, администрация американского президента Дональда Трампа разработала ряд вариантов военных действий в Венесуэле, включая прямые нападения на воинские подразделения, которые защищают президента Николаса Мадуро, и шаги по захвату контроля над нефтяными месторождениями страны.

    «Президенту Трампу еще предстоит принять решение о том, как и стоит ли вообще действовать. Официальные лица заявили, что он неохотно одобрял операции, которые могут подвергнуть риску американские войска или обернуться позорным провалом. Но многие из его старших советников настаивают на одном из самых агрессивных вариантов: отстранении господина Мадуро от власти», – пишет New York Times (NYT).

    Помощники Трампа запросили у Министерства юстиции дополнительные рекомендации по обеспечению правовой основы для любых военных действий, выходящих за рамки нынешней кампании по нанесению ударов по судам, которые, по словам администрации, перевозят наркотики, без предоставления доказательств, сказано в материале.

    Пока же Белый дом рассматривает возможность военных действий, и на рассмотрении находятся предложения трех направлений. Первый вариант предполагает нанесение авиаударов по военным объектам, некоторые из которых могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков, с целью прекращения военной поддержки Венесуэлой Мадуро. Критики такого подхода предупреждают, что это может привести к обратному эффекту – к сплочению поддержки вокруг находящегося в тяжелом положении лидера.

    Второй подход предполагает, что США направят спецназ, такой как армейские подразделения «Дельта» или 6-я группа морских котиков, чтобы попытаться захватить или убить Мадуро. Согласно этому варианту, администрация Трампа попытается обойти запрет на убийство иностранных лидеров, утверждая, что Мадуро является, прежде всего, главой банды наркоторговцев.

    Третий вариант предполагает гораздо более сложный план по отправке американских антитеррористических сил для захвата контроля над аэродромами и, по крайней мере, некоторыми нефтяными месторождениями и инфраструктурой Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США, однако Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью. Reuters увидело признаки подготовки военного плацдарма США у Венесуэлы. МИД России выступил против применения Соединенными Штатами избыточной военной силы в Карибском регионе.

    4 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    В церемонии участвовали высшие представители традиционных религиозных конфессий России, а также члены общественных и молодежных организаций, передает ТАСС.

    Среди почетных гостей были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Альбир Крганов. Также в церемонии приняли участие главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, пастор Олег Гончаров и другие религиозные лидеры.

    Молодежные и патриотические организации также оказали значительное представительство: на Красной площади присутствовали члены «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Волонтеров Победы», фонда «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО. К мероприятию присоединились представители «Юнармии», «Движения первых», «Поискового движения России» и центра «Воин».

    Во вторник Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.

    4 ноября жители России отмечают День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

    5 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Эксперт Разбегин заявил о сопоставимости тоннеля Россия–США с Лефортовским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект подводного тоннеля, который может соединить Чукотку и Аляску, по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве, рассказал автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

    По его словам, техническая реализуемость сооружения тоннеля между Россией и США не вызывает сомнений, передает РИА «Новости». Разбегин отметил, что по степени сложности возведение такого объекта сопоставимо с реализацией Северомуйского тоннеля или Лефортовского тоннеля в Москве. По его словам, российские специалисты обладают всеми необходимыми знаниями и опытом для решения подобных задач.

    Разбегин подчеркнул: «Мы сейчас на основе серьезной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен, и это тот уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира».

    Исследования технических решений ведутся с 1990-х годов. Оптимальная конструкция включает два транспортных тоннеля и сервисный, соединенные перемычками. География пролива с двумя островами потребует разделить будущий тоннель на три части, наиболее протяженные из которых можно сравнить по длине с Евротоннелем. Общая длина объекта потенциально составит 98–112 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автор проекта назвал длину тоннеля между Россией и Аляской около 100 км. Материалы по строительству тоннеля между Россией и США были обновлены перед встречей лидеров двух стран. Глава РФПИ подтвердил обсуждение проекта подводного тоннеля между Россией и Аляской.

    4 ноября 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства, передает РИА «Новости». Торжественное обращение состоялось во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации.

    Путин произнес: «Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства».

    Также Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что ценность общего единства России не подлежит сомнению.

    В своей речи глава государства особо отметил, что россияне сегодня защищают суверенитет, честь и достоинство своей страны как мирным трудом, так и ратными усилиями. Путин подчеркнул: «Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России».

    Он также обратил внимание на то, что российское общество умеет объединяться перед лицом любых угроз и вызовов. Прямая цитата президента: «Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    4 ноября 2025, 21:47 • Новости дня
    Путин: Развитие ядерного потенциала России не угрожает другим странам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии награждения подчеркнул, что Россия развивает стратегический потенциал наравне с другими ядерными державами, но никому не угрожает.

    Россия никому не угрожает, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости». На церемонии награждения разработчиков вооружений «Буревестник» и «Посейдон» он отметил, что укрепление обороноспособности страны не направлено против других государств.

    Глава государства подчеркнул, что наша страна развивает свой ядерный и стратегический потенциал, как и другие ядерные державы, и эта работа давно анонсирована. Путин пожелал российским конструкторам успехов в достижении самых сложных задач: «Желаю вам успехов в решении самых сложных задач. Знаю, уверен просто, что вы и ваши коллеги к этому готовы», – заявил он.

    Президент напомнил, что ранее были завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Этот беспилотный комплекс способен эффективно обходить современные средства противоракетной и противовоздушной обороны, о чем доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, ракета совершила полет на 14 тыс. километров, и это не предел.

    Также Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон», который, как заявлялось еще в 2018 году, может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами. Подобные комплексы способны поражать различные цели – от авианосных группировок до береговой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    4 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты инфраструктуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    Путин подписал закон о специальных сборах для резервистов с целью защиты ключевых инфраструктурных объектов, передает РИА «Новости». Новый закон предусматривает направление граждан, входящих в мобилизационный людской резерв, на такие сборы по отдельному указу президента, причем только в пределах их региона.

    Порядок проведения подобных сборов определит правительство. Резервисты, участвующие в сборах, получат права и соцгарантии, предусмотренные российским законодательством для лиц, проходящих военные сборы. Компенсации и обязанности резервистов будут аналогичны призванным гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта.

