    Мнения
    Ольга Андреева

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.

    Глеб Кузнецов

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    4 ноября 2025, 13:51 • Новости дня

    Норвегии решила модернизировать систему наблюдения на границе с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Норвегия инвестирует около 191 млн крон (16,4 млн евро) в модернизацию системы наблюдения на границе с Россией, сообщает полицейское управление страны.

    Финансирование выделено на существенное обновление технических средств контроля вдоль всей внешней границы. Проект реализуется силами полиции Норвегии в тесном сотрудничестве с вооруженными силами страны, передает РИА «Новости».

    Для координации работ создана специальная межведомственная руководящая группа. На первом собрании специалисты посетили бывший контрольно-пропускной пункт «Скафферхуллет», где и начнется обновление системы.

    Начальник полиции финнмаркской провинции Эллен Катрине Хетта отметила: «В рамках модернизации мы испытаем как новые вышки, так и новые сенсоры для обнаружения и наблюдения. Использование БПЛА также будет актуальным на некоторых участках границы».

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты государственной границы и обеспечить фортификационное оборудование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот.

    3 ноября 2025, 20:05 • Новости дня
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Последствия удара баллистической ракеты «Искандер» по плацу в Павлограде на Украине зафиксированы на видео, запись появилась в Сети.

    Видеоматериалы, запечатлевшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с парадным построением бойцов ВСУ, опубликованы в интернете, передает «Российская газета».

    Как видно на опубликованных кадрах, площадь усеяна кусками кирпича и разбитыми стенами. Среди руин находится сгоревший автомобиль.

    В подписи к видеоролику отмечается: «Выглядит так, что не выжил никто».

    Согласно информации, озвученной в ряде Telegram-каналов, наградное построение военных 35-й бригады ВСУ в это время проходило на плацу города Павлоград, который расположен примерно в 70 км от Днепропетровска. Именно туда попала российская ракета во время проведения построения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    3 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Захарова заявила о риске обрушения экономики Италии из-за помощи Украине

    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что итальянское государство может быть разрушено вследствие политики поддержки Киева, сославшись на недавнее обрушение башни в Риме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала публикацию итальянской газеты Corriere della Sera об обрушении исторической башни на Императорских форумах в центре Рима.

    В сообщении говорилось: «В центре Рима на Императорских форумах обвалилась историческая башня. Под завалом ищут пострадавших».

    Захарова связала данный инцидент с политикой Италии в отношении Украины, напомнив, что в мае текущего года МИД Италии сообщил о выделении около 2,5 млрд евро на поддержку Киева, из которых один миллиард направлен на помощь беженцам, 310 млн – на поддержку бюджета Украины, а 93 млн – на гуманитарные цели.

    «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – заявила Захарова.

    Как  ранее писала газета ВЗГЛЯД, Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall.

    При этом власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков.

    Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на использование Евросоюзом активов России.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    3 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Бельгии не удалась «новая дипломатия» в диалоге с Россией

    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ главы минобороны Бельгии Тео Франкена от угроз «стереть Москву с лица земли» говорит о том, что такая риторика в адрес России была признана неформатной даже бельгийским истеблишментом. Но смягчения заявлений от руководства ЕС ждать все равно не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Опровержение главой минобороны Бельгии Тео Франкеном угроз «стереть Москву с лица земли» – это очень хороший знак того, что Брюссель возвращается к нормальному дипломатическому языку», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Классическая российская дипломатия пользуется стандартными и общепринятыми фразами, за каждой из которых стоят многовековые традиции и смыслы. Брюссель же пытался «играть» с нами своеобразным новым дипломатическим стилем, когда можно бросать слова, как мусор, а затем придавать им любое значение по ситуации», – пояснил он.

    «Иногда такая «новая дипломатия» позволяет формировать вокруг ярких или скандальных идей и высказываний новую позицию или даже некий общественный консенсус. Но в данном случае риторика Франкена была, очевидно, признана неформатной даже бельгийским истеблишментом и обществом в целом», – продолжил спикер.

    «Уникальность дипломатии заключается в том, что она существует до тех пор, пока стороны хотя бы ритуально признают друг друга. Понятно, что после таких заявлений мы ни в каком формате не стали бы рассматривать бельгийцев, как партнеров по переговорам. Потому Франкену пришлось облекать свои извинения в такую немного нелепую форму», – детализировал аналитик.

    «Но ждать изменения риторики от европейских чиновников, вроде председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не стоит. Классическая дипломатия отталкивается от суверенитета государства, а институтам ЕС никто не передавал полномочия в сфере международных отношений. Фон дер Ляйен и ей подобные пытаются посредством дипломатических, политических и пиар-трюков отвоевать себе больше пространства для того, чтобы говорить от имени Евросоюза», – заключил он.

    Ранее глава минобороны Бельгии Тео Франкен опроверг свои угрозы «стереть Москву с лица земли», передает РИА «Новости». Чиновник попытался переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету De Morgen, которая, якобы «очень злобно, неверно и несправедливо» интерпретировала его ответ.

    Он уточнил, что в действительности в беседе с журналистом другой бельгийской газеты – Humo – говорил только о принципах взаимного ядерного сдерживания НАТО. Франкен подчеркнул, что отвечал на вопрос, намерена ли Россия нанести ядерный удар по Брюсселю, и высказал мнение, что Москва не пойдет на этот шаг из-за ожидаемых серьезных последствий.

    В указанном заявлении Франкен ранее пригрозил России последствиями, если Брюссель подвергнется атаке российской ракетой. «Мы стерли бы Москву с лица земли», – приводит его слова RTBF.

    Российское посольство в Бельгии назвало эти слова ненормальными и опасными, и подчеркнули, что подобные слова представляют угрозу для будущего Европы и способны привести континент к новой войне.

    В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Он считает, что слова Франкена «можно расценивать, как только риторику». Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать бельгийскую территорию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии при таком сценарии.

    3 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Залповый запуск четырех баллистических ракет «Булава» в 2020 году вызвал резонанс среди военных экспертов и шокировал вероятного противника, сообщил конструктор проекта Юрий Соломонов.

    Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в эфире «Первого канала» заявил, что залповый пуск ракет «Булава» в 2020 году стал для возможного противника большим шоком, передает РИА «Новости».

    По словам Соломонова, реакция на запуск оказалась очень острой, и именно этот эпизод произвел сильнейшее впечатление на зарубежных военных аналитиков и специалистов.

    В декабре 2020 года атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила залповую стрельбу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море. Все боевые блоки успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.

    Соломонов подчеркнул, что такой масштабный запуск стал знаковым событием для российской стратегической ядерной триады и подчеркнул возможности военно-морских сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомоход «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями.

    АПЛ «Князь Пожарский» ранее прибыла на базу Северного флота в Гаджиево.

    В мае 2024 года межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» была принята на вооружение ВС России.

    3 ноября 2025, 19:01 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Тегерана ко дню годовщины захвата американского посольства разместили большой плакат с критикой США и изображением Владимира Зеленского.

    Гигантский транспарант был вывешен на площади Энгеляб в иранской столице, сообщает ТАСС. По информации корреспондента агентства, баннер высмеивает Владимира Зеленского и других мировых лидеров, которые, по мнению авторов, пострадали из-за доверия США.

    На плакате изображена голова Статуи Свободы, корона которой выполнена в виде тюремных решеток, за ними находятся несколько бывших глав государств. Среди них – последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, экс-премьер страны Мохаммад Мосаддык, ливийский лидер Муаммар Каддафи, бывший президент Ирака Саддам Хусейн, а также Владимир Зеленский.

    На баннере размещена цитата: «Результат доверия США – гибель», а также надпись о ложности обещаний свободы.

    Кроме того, отмечается, что в Тегеране появились и другие плакаты с напоминаниями о событиях 1979 года. На некоторых изображен Дональд Трамп, голова которого символически «раскалывает» США.

    Акция приурочена к 46-й годовщине захвата американского посольства в 1979 году, когда группа иранских студентов более года удерживала дипломатов в заложниках, чтобы добиться выдачи бывшего шаха для суда.

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи высмеял уверенность США в уничтожении ядерной отрасли страны. Также он заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не дают Ирану никаких преимуществ и не способны предотвратить ущерб

    3 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине

    @ Ministry of Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва назвала доклад ЮНЕСКО по Украине предвзятым, представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза указал на игнорирование дискриминации русского языка и национальных меньшинств киевскими властями.

    Заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по ситуации на Украине как необъективный и предвзятый, передает РИА «Новости».

    Дипломат заявил, что документ содержит необоснованные обвинения в адрес России и отражает позицию коллективного Запада по украинскому конфликту.

    На сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза подчеркнул, что доклад гендиректора и секретариата не содержит упоминаний прославления нацистских преступников, запрета русского языка и притеснения национальных меньшинств на Украине.

    Он также отметил, что ЮНЕСКО игнорирует преследования Украинской православной церкви, о которых ранее информировал совет ООН по правам человека. По его словам, в докладе отсутствует информация о сносе исторических памятников в Киеве, что, по мнению России, является серьезной упущенной деталью.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация при ЮНЕСКО направила письмо с требованием осудить убийство военного корреспондента Ивана Зуева. Российские специалисты собирают все материалы по факту убийства, чтобы отправить их в международные организации.

    В октябре в Москве впервые прошел международный форум «Диалог о фейках 3.0» под эгидой ЮНЕСКО.

    3 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт Кнутов: Стягивание резервов ВСУ к Красноармейску позволит России расширить буферную зону

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве осознают вероятную потерю Красноармейска и местной группировки, поэтому офис Зеленского пытается уверить общественность в «неважности» города. Но на самом деле его освобождение открывает российским войскам дорогу на Павлоград, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее штурмовые группы 2-й армии в закрепились в жилой застройке красноармейского микрорайона Пригородный.

    «В Красноармейске идут тяжелые бои, в ходе которых происходит продвижение российских сил. Хорошая новость заключается в том, что мы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный и уничтожаем окруженные формирования ВСУ в районах железнодорожного вокзала. Это одни из ключевых точек, овладение которыми дает свободу маневра и дальнейшего окружения противника», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важен наш контроль над высотными зданиями, которые можно использовать как опорные пункты. Нелегко будет вести бои среди одноэтажной постройки с бетонным фундаментом, есть опасность, что ВСУ будут создавать там своеобразные укреппункты», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, исходя из ситуации в городе, вероятно, противник возьмется решать другие задачи. Основная часть группировки будет держаться в надежде прорыва подкрепления извне и разблокирования украинских войск. Другие попытаются сбежать сами мелкими группами. У некоторых бойцов это может получиться, если попытки будут предприняты одновременно на разных направлениях и параллельно с атакой ВСУ извне», – продолжил спикер.

    «При этом наши военные, конечно, заметят сосредоточение большой массы войск у города и начнут интенсивно работать по ним. Также у российских сил есть возможность дистанционного минирования троп и дорог, что существенно усложнит задачу продвижения противника. Думаю, такая ситуация вынудит сдаться определенную часть украинской группировки», – пояснил аналитик.

    «Как пишут украинские СМИ, на днях главком ВСУ Александр Сырский дал обещание «деблокировать» Красноармейск, для чего командование стягивает туда резервы с Харьковского, Сумского и Запорожского направлений. И здесь я не вижу хороших вариантов для Киева. Мы можем нанести авиаудары по подходящим войскам и свести к минимуму их будущую помощь. Также у России появляется возможность собрать силы и расширить буферную зону на трех вышеназванных направлениях», – указал он.

    «Все это понимают в Киеве и уже сейчас устами «придворных экспертов» начинают забрасывать в медиа пространство тезисы о якобы не принципиальной важности Красноармейска. Хотя на самом деле его освобождение открывает нам дорогу на Павлоград – с одной стороны. С другой, это дает возможность движения на Запорожье практически с тыла, там, где почти нет капитальных укреплений», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны сообщило в Telegram-канале, что штурмовые группы второй армии в Красноармейске зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. «Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог», – говорится в сообщении.

    Также российские силы отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые украинские подразделения предпринимали с целью выхода из окружения.

    «Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района н.п. Гришино. Противник потерял более 50 боевиков», – указывается в сообщении.

    Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в 3 км от Красноармейска, продолжая расширение зоны контроля и сжатие кольца группировки ВСУ с востока.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает, и объясняла почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать – их «задача» как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, а затем погибнуть.

    3 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Портал AgoraVox сравнил Сувалкский коридор с точкой нового Карибского кризиса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский портал AgoraVox предупредил о возможности острого столкновения России и НАТО из-за Сувалкского коридора и изоляции Прибалтики.

    Сувалкский коридор может стать местом гипотетического конфликта между Россией и НАТО, пишет журналист Патрис Браво на AgoraVox.

    В публикации, цитируемой РИА «Новости», говорится: «В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса».

    Автор материала отмечает, что если западный альянс попытается ограничить выход из Калининграда к Балтийскому морю, это может спровоцировать противостояние, схожее по масштабам и опасности с Карибским кризисом. По мнению Браво, регион Сувалкского коридора стратегически важен для обеих сторон, и контроль над ним станет ключевым фактором эскалации ситуации в случае кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Позже Литва прекратила транзит грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград.

    Власти Белоруссии назвали инициативу бессрочного закрытия границы со стороны Литвы недружественной.

    3 ноября 2025, 17:45 • Новости дня
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Mail выразила обеспокоенность после того, как президент России Владимир Путин раскрыл детали возможностей атомной субмарины «Хабаровск» и комплекса «Посейдон».

    Газета Daily Mail заявила, что Владимир Путин выступил с предупреждением для Великобритании по поводу подводного аппарата «Посейдон» и атомной субмарины «Хабаровск», пишет РИА «Новости».

    В издании подчеркнули: «Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами».

    По информации журналистов, российская сторона якобы на протяжении долгого времени использует подводный ядерный комплекс «Посейдон» для устрашения Великобритании.

    В Daily Mail подчеркнули, что «Хабаровск» способен нести дюжину смертельно опасных инновационных комплексов «Посейдон».

    Наибольшую тревогу  на Туманном Альбионе вызвало то, что это оружие можно запускать с неожиданного направления, что усложняет процесс его перехвата.

    Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» прошла 1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.

    Журнал Popular Mechanics назвал «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    3 ноября 2025, 18:40 • Новости дня
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Испытания межконтинентальных баллистических ракет без ядерных боеголовок проводят множество стран, в том числе Россия. Москва и Вашингтон всегда предупреждают друг друга об этом в рамках прямых обоюдных договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее СМИ сообщили об испытании США межконтинентальной ракеты.

    «Испытание межконтинентальной баллистической ракеты, не оснащенной ядерной боеголовкой, – это довольно стандартная процедура для проверки надежности боеприпаса или даже каких-то отдельных параметров периферийного оборудования. Это не испытания ядерного оружия, начать которые глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Подобные испытания проводят множество стран, в том числе и Россия. При этом, судя по всему, Вашингтон предупредил Москву об этом заранее во избежание недопонимания и неправильного толкования маневров, но эта информация не для СМИ или общественности.

    Наши страны вышли из соглашения СНВ-3, но прямые российско-американские договоренности по этому вектору сохраняются и работают», – детализировал собеседник.

    Ранее издание Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения, сообщило, что Соединенные Штаты запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой.

    На прошлой неделе Трамп объявил в соцсетях, что приказал министерству обороны немедленно начать испытания ядерного оружия, поскольку, по его словам, Россия и Китай продолжают испытания своих арсеналов.

    Министр энергетики Крис Райт позже пояснил, что испытания не будут включать в себя реальные детонации, подобные тем, что проводились в стране ранее. Вместо этого будут задействованы все остальные компоненты ядерного оружия, чтобы гарантировать их способность спровоцировать атомный взрыв.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Военными были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российский ядерный щит спрячут от слежки натовского искусственного интеллекта.

    3 ноября 2025, 21:16 • Новости дня
    Офицера спецназа «Дозор» ликвидировали при отступлении ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен молодой офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк.

    Офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк был уничтожен во время отступления ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, Вусатюк был 21-летним выпускником Академии Государственной пограничной службы, который прошел ускоренный курс подготовки офицеров.

    «В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое», – сообщил собеседник агентства.

    Источник добавил, что ранее подразделение «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине: его бойцы проходили подготовку за границей, а командиры посещали встречи у высокопоставленных представителей США. Со временем опытный состав подразделения почти полностью выбывал в так называемых «мясных штурмах» и публичных акциях, а сейчас командные должности занимают молодые офицеры с неполным образованием.

    Также сообщается, что в ВСУ командиры, согласно внутренним распоряжениям, несут ответственность за потерю западной техники, но не за гибель солдат. «Тот самый момент, когда дорогая западная техника ценится больше, чем жизни собственных граждан», – отметил собеседник агентства. По его словам, случаи, когда командование ВСУ фокусируется на эвакуации подбитых танков, чаще, чем на спасении раненых или убитых военных, многократно отмечались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курсанты, не окончившие обучение в вузах, привлекаются к выполнению командирских задач в составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

    3 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Силовики сообщили о методичке ВСУ по уничтожению пленных

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, с применением любых доступных средств, включая БПЛА.

    Украинские силовики убивают сослуживцев, решивших сдаться, следуя принятой командованием методичке, передает ТАСС. Собеседник агентства подчеркнул, что бойцов, пытающихся покинуть позиции, преследуют даже собственные БПЛА.

    По его словам, сами пленные заявляют: «Существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами».

    Силовые структуры отмечают, что такой жесткий регламент преследует цель предотвратить массовую сдачу в плен и дезертирство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный офицер ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с снабжением и позициями в районе Купянска. Российская армия сорвала попытку украинских войск выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    4 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    @ Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) остаются крупные запасы техники и военного имущества НАТО примерно на полмиллиарда долларов, которые ВСУ не успели вывезти из города, заявил подполковник запаса Олег Иванников.

    Иванников сообщил, что в Покровске и Мирнограде по-прежнему находятся склады первой категории с техникой и спецоборудованием НАТО общей стоимостью около 500 млн долларов, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский не позволяет Вооруженным силам Украины сдать эти города, несмотря на сложную обстановку на фронте.

    Иванников добавил, что сдача Покровска и Мирнограда поставит положение украинского руководства под угрозу, поскольку на Западе не простят утрату стратегических запасов НАТО. По мнению офицера, взятие этих городов Вооруженными силами России позволит усилить наступление на Дружковку и Славянск.

    Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о намерении за семь дней деблокировать Красноармейск и приказал держать позиции.

    Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Военнослужащие России также уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, высаженную с вертолета под Красноармейском.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска.

    Минобороны России сообщило, что штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске.

    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    3 ноября 2025, 15:41 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничной зоне Курской области завершилась эвакуация более 300 тел мирных жителей Суджи, погибших от действий боевиков ВСУ, начато их опознание через ДНК.

    Из Приграничной Суджи в Курской области эвакуированы тела более 300 погибших мирных жителей, жертв нападений боевиков ВСУ, сообщил РИА «Новости» сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Александр Глухарев.

    «При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам», – рассказал Глухарев.

    Он уточнил, что основные мероприятия по поиску и эксгумации тел начались с середины августа. За это время удалось обнаружить и эксгумировать тела 112 местных жителей, которые, по его словам, были зверски убиты украинскими боевиками.

    Все найденные тела проходят учет, их заносят в специальный реестр, фиксируя данные о нахождении, опознании или невозможности опознания жертв. После этого тела доставляют в морг Курска, где специалисты военно-следственного управления проводят забор ДНК и процедуры опознания, чтобы затем передать останки родственникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

