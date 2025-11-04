Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Самары возобновили штатную работу
Временные ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сообщили там.
В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром были перенаправлены два самолета, выполнявшие рейсы в Казань.
Напомним, ранее временные ограничения на полеты установили в аэропортах Самары, Нижнекамска, Казани и Уфы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа понедельника сбили 26 дронов ВСУ над регионами России.