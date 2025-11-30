Проверки самолетов Airbus A320 завершили в ОАЭ по рекомендации EASA

Tекст: Ольга Иванова

Проверки самолетов семейства Airbus A320 были полностью завершены эмиратскими авиакомпаниями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление эмиратского информационного агентства WAM и Главное управление гражданской авиации ОАЭ. Ведомство заявило: «Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило, что все эксплуатанты самолетов Airbus A319, A320 и A321 в ОАЭ полностью выполнили Чрезвычайную директиву о летной годности, выпущенную органом по контролю за разработкой».

Данная директива касалась более 100 воздушных судов, зарегистрированных в стране. Ее выполнение проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Европейского агентства по безопасности полетов.

В управлении подчеркнули, что в результате реализации всех предписанных мер нормативные требования полностью соблюдены. Европейское агентство по безопасности полетов подтвердило исполнение необходимых процедур в срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Airbus объявил об отзыве почти половины лайнеров семейства A320 из-за выявленных дефектов.

В субботу Росавиация заявила об отсутствии угрозы безопасности для самолетов семейства A320, эксплуатируемых российскими перевозчиками.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320, на котором понтифик совершает первую зарубежную поездку, будет доработан из-за обнаруженной проблемы с влиянием солнечного излучения на управление полетом.