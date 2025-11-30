По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.6 комментариев
Проверки самолетов Airbus A320 завершили в ОАЭ по рекомендации EASA
В Объединенных Арабских Эмиратах завершены проверки более 100 авиалайнеров семейства Airbus A320, которые касались исполнения Чрезвычайной директивы о летной годности.
Проверки самолетов семейства Airbus A320 были полностью завершены эмиратскими авиакомпаниями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление эмиратского информационного агентства WAM и Главное управление гражданской авиации ОАЭ. Ведомство заявило: «Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило, что все эксплуатанты самолетов Airbus A319, A320 и A321 в ОАЭ полностью выполнили Чрезвычайную директиву о летной годности, выпущенную органом по контролю за разработкой».
Данная директива касалась более 100 воздушных судов, зарегистрированных в стране. Ее выполнение проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Европейского агентства по безопасности полетов.
В управлении подчеркнули, что в результате реализации всех предписанных мер нормативные требования полностью соблюдены. Европейское агентство по безопасности полетов подтвердило исполнение необходимых процедур в срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Airbus объявил об отзыве почти половины лайнеров семейства A320 из-за выявленных дефектов.
В субботу Росавиация заявила об отсутствии угрозы безопасности для самолетов семейства A320, эксплуатируемых российскими перевозчиками.
Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320, на котором понтифик совершает первую зарубежную поездку, будет доработан из-за обнаруженной проблемы с влиянием солнечного излучения на управление полетом.