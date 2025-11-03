Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.0 комментариев
Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
В возрасте 81 года скончался известный российский правозащитник, политик и автор закона об общественном контроле Валерий Борщев, сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.
О кончине Валерия Борщева утром сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека Ева Меркачева, передает «Коммерсант». По ее словам, Борщев ушел из жизни дома, поскольку не хотел проводить последние дни в больнице – из его комнаты обустроили хосписную палату.
Меркачева отметила: «Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал». Несмотря на болезнь, он был активен и пытался помочь разным людям, попавшим в беду». На протяжении последних месяцев Борщев принимал участие в обсуждении правозащитной повестки через общественные организации.
Валерий Борщев был сопредседателем Московской Хельсинкской группы и одним из тех, кто разработал закон об общественном контроле, способствовавший появлению института общественных наблюдательных комиссий. В конце 1970-х годов он начал заниматься правозащитной деятельностью, а в последующем был депутатом Мосгорсовета, а также депутатом двух созывов Госдумы от партии «Яблоко».