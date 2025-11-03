В парламенте Ирана заявили о скором снятии блокировки с Telegram

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.3 комментария
Со стороны правительства поступили неофициальные сообщения о скором снятии блокировки с Telegram, сообщил депутат парламента Ирана Мустафа Пурдехган.
«Со стороны правительства Ирана нам, депутатам, поступили неофициальные сообщения о снятии блокировки с Telegram. В скором времени мы увидим хорошие новости относительно снятия блокировки», – приводит слова депутата РИА «Новости» со ссылкой на Tabnak.
Ранее агентство Mehr сообщило, что для восстановления работы Telegram в стране власти Ирана выдвинули сервису ряд строгих условий.
Среди требований – сотрудничество с судебными органами, ограничения на распространение материалов, способствующих межэтнической розни, терроризму и нарушающих национальную безопасность.
Кроме того, власти страны потребовали, чтобы Telegram не передавал данные об иранских пользователях иностранным спецслужбам, а также оперативно удалял спорный контент по жалобам пользователей.
Mehr также напомнило, что зимой 2024-2025 года иранский Высший совет по киберпространству утвердил резолюцию с перечнем обязательных условий для возвращения в страну заблокированных мессенджеров, в том числе обеспечение безопасности нации, поддержка отечественных соцплатформ и защита психологического состояния граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи отказался от использования мессенджера Telegram.