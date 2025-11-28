На Украине приступили к созданию сети военных лицеев

Украинские власти приступили к созданию сети военных лицеев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские власти объявили о создании новой сети военных лицеев на фоне снижения возраста мобилизации, передает

РИА Новости. Как заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, государство намерено не только строить новые, но и развивать уже существующие военные лицеи по всей стране.

«Наша цель – чтобы в каждой области было по меньшей мере одно новейшее военное образовательное учреждение», – написал глава минобороны Украины в своем Telegram-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что первый такой современный лицей появится в Николаевской области. Впрочем, сроки строительства он не назвал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генерал ВСУ Романенко предложил также мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.

Владимир Зеленский рассматривает ужесточение мобилизации, включая снижение призывного возраста до 18 лет и отмену отсрочек для сотен тысяч мужчин.

До этого после отмены ограничений на выезд за границу молодым парням в возрасте от 18 до 22 лет более трети работодателей Украины столкнулись с нехваткой рабочей силы.