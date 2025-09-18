  • Новость часаПутин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации в зоне СВО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    18 сентября 2025, 20:30 • В мире

    Зеленский оставил Украину без официантов

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Украине после недавней отмены ограничений на выезд за границу молодым парням в возрасте 18-22 лет более трети работодателей столкнулись с нехваткой рабочей силы. Как выяснили социологи, особо остро проблему ощутили в сфере обслуживания, а также крупные компании. Отток молодежи отмечен и в учебных заведениях. Почему Киев пошел на отмену этих ограничений и как это впоследствии отразится на демографической ситуации и экономике Украины?

    Более трети украинских работодателей (37%) заявили о потере значительной части сотрудников в возрасте от 18 до 22 лет после открытия для них границ. Из опроса профильного портала Work.ua следует, что еще 27% работодателей тоже заметили увольнения людей этой возрастной категории, но не массовые.

    Особо остро проблема сокращения кадров коснулась крупных компаний, в штате которых более тысячи сотрудников. Серьезнее других пострадали гостинично-ресторанный бизнес (65%), розничная торговля (59%), пищевая промышленность (52%) строительная промышленность и деревообработка (47%), оптовая торговля (43%) и логистика (31%).

    По данным портала, после открытия границ доля мужчин в возрасте 18-22 лет, которые ищут работу с помощью этого сервиса, упала с 16% до 11%. «У нас уже уволились 12 человек со дня, когда разрешили выезд за границу еще и парням 18-22 лет», – приводит украинское издание NV слова совладельца львовской ресторанной группы FAMI Валерия Созановского.

    По его словам, это официанты, повара и бариста. В «Новой почте» за 10 дней уволились сразу 170 молодых человек. Из ресторанов компании !FEST – 20% от общего количества молодых сотрудников мужского пола. Среди работодателей усиливаются опасения, что вслед за молодыми мужчинами за границу начнут уезжать их жены, сестры и родители.

    Согласно статистике Центра экономической стратегии Украины, сейчас в стране проживает около 700 тыс. мужчин в возрасте 18-22 лет, но на рынке труда реально задействовано только 200-300 тысяч из этой возрастной группы.

    Напомним, украинские власти разрешили выезд из страны во время действия военного положения молодым мужчинам в конце августа. Соответствующее поручение ранее дал кабинету министров Владимир Зеленский. Как только решение вступило в силу, соцсети наводнили ролики о том, как на КПП выстроились очереди из желающих покинуть страну.

    Об оттоке за границу первокурсников также сообщила ректор Львовской политехники Наталья Шаховская. Ректор подчеркнула, что студенты спешат уехать, пока им позволяет возраст. «Мы общаемся с родителями, с самими абитуриентами. Но, скорее всего, безопасность является тем фактором, который университет не может гарантировать и преодолеть сомнения родителей», – рассказала Шаховская.

    На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет был запрещен свободный выезд за рубеж. Это спровоцировало отток школьников из страны, так как родители массово вывозили детей до достижения ими совершеннолетия.

    Отметим, что этой осенью в украинские школы пошли на 20% меньше первоклассников, чем в прошлом – 252 тыс. детей вместо 314 тысяч. Такие данные озвучил председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады Сергей Бабак в интервью изданию «Зеркало недели». По его оценке, последствия миграционных процессов начала 2022 года вкупе с общей негативной демографической динамикой продолжат влиять на систему образования.

    Что касается первоклашек, то среди основных причин Бабак назвал падение рождаемости и массовый выезд детей за границу. «Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно», – отметил нардеп.

    О том, что даже после окончания СВО Украина еще долго будет бедной страной, на прошлой неделе заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. По ее оценке, «мы не сможем в ближайшие годы достичь уровня жизни не то что Германии, но и Польши, Румынии».

    В свою очередь президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире украинского ТВ тоже жаловался на массированный отток молодежи после снятия ограничений. Многие студенты начали оформлять академотпуска или переводиться на онлайн-обучение, чтобы поскорее уехать.

    В экспертной среде подчеркивают, что Владимир Зеленский и его окружение прекрасно отдавали себе отчет в том, что произойдет после отмены ограничений на выезд. За этим решением видно желание достичь сразу несколько целей.

    «Логика украинских властей заключалась в том, чтобы снизить социальную напряженность и существующие протестные настроения, связанные с конфликтом и сопровождающими его ограничениями», – считает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    По публикуемым на Украине социологическим исследованиям становится очевидно, продолжил эксперт, что в большинстве своем население крайне устало от конфликта. «А молодежь, на которую было рассчитано поручение Зеленского, обладает очень серьезным протестным запалом. Поэтому этими решениями офис президента попытался снизить то неприятие, которое существует среди молодого поколения», – пояснил спикер.

    Однако Денисов полагает, что в настоящий момент «никаких майданов на Украине быть не может по целому ряду объективных причин». «Молодое поколение часто фигурирует в различных силовых сводках по поводу организации различных мероприятий террористического характера. И открытие границ – это тоже попытка как-то купировать проблему», – добавил политолог.

    Открытие границ для молодых людей не говорит о гуманизме Зеленского и его окружения, добавляет крымский политолог Владимир Джаралла. «Западные партнеры требуют от украинского руководства постоянного снижения мобилизационного возраста. Если планку понизят до 18 лет, то Зеленский после этого будет не нужен, поэтому, разрешая свободный выезд молодого поколения из Украины, он создает дополнительное давление на западных партнеров. С учетом истощения ресурсов, западные спонсоры должны, как минимум, дать миллиарды долларов, а как максимум – сами принимать участие в ведении боевых действий», – предположил собеседник.

    Также не исключено, что Зеленский хотел бы повторить опыт Румынии и Молдавии, где результаты выборов фальсифицируются под предлогом результатов голосования среди многочисленной диаспоры за рубежом.

    «Организация диаспоры – это возможность для Зеленского, в случае давления на него по вопросу выборов, получить нужные ему результаты выборов прежде всего в парламент, а затем президента. Тем самым он может попытаться избавиться от сомнений в его легитимности», – рассуждает спикер.

    По словам эксперта, в демографическом плане Украина почти лишилась нескольких поколений, события последнего десятилетия особенно отразились на тех, кто родился в 70-е и 80-е годы. Сегодня страна стала мировым лидером по снижению численности населения. По данным минюста Украины, смертность в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза.

    Что касается протестов, то майдан на Украине все же возможен, но только в том случае, если он будет намеренно организован, как это было, например, после неудачной попытки Зеленского поставить под контроль антикоррупционные структуры – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

    «Зеленский тут же получил несколько «майданчиков», когда в городах словно по щелчку пальцев начались массовые выступления против этого решения. Это лишь подтвердило, что на Украине протестные акции являются организованными», – добавил Джаралла.

    При этом отток молодого населения из страны негативно скажется на демографии.

    Как пояснил Денисов, для многих отъезд – это вопрос выживания, поэтому возвращаться обратно они не планируют. «Все это создает определенный дефицит рабочих кадров, что тоже негативно скажется на экономике», – прогнозирует эксперт.

    Джаралла подчеркивает, что советское наследие Украины разрушено и индустриального потенциала у страны больше нет. Ситуация усугубляется серьезными демографическими проблемами. По разным данным, Украину покинуло от 6 до 10 млн человек, из-за чего в стране преимущественно остались пожилые люди. Кроме того, по данным минсоцполитики Украины, численность трудоспособного населения по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%.

    «Значительная часть молодого населения уже покинула страну и никогда в нее не вернется. В лучшем случае украинская экономика возродится в виде аграрного придатка, а промышленность будет обслуживать исключительно эту отрасль. Все это будет побуждать население продолжать покидать страну», – прогнозирует крымский политолог.

    По его словам, будущее есть у тех регионов, которые стали частью России или войдут в ее состав в будущем. «На этих территориях, преодолевая трудности, виден позитив созидания. Помимо строительства социальной инфраструктуры возрождается промышленность. А на подконтрольных Зеленскому территориях об этом даже речи не идет», – отметил эксперт.

