Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, по данным сервиса «Опендатабот», с января по июнь 2025 года на Украине родились 86 795 человек, а умерли 249 002 человека. Таким образом, соотношение умерших и рожденных составляет примерно один к трем.

Такая тенденция наблюдается уже пять лет подряд: в 2021 году разрыв между смертностью и рождаемостью был еще больше, тогда на Украине за полгода родилось 133 457 человек, а умерло 349 042. В 2022 году число новорожденных составило 104 905, умерших – 291 071; в 2023 году родились 93 491, умерло 258 055; в 2024 году – 87 655 и 250 972 соответственно.

Максимальное количество новорожденных в последние полгода зафиксировано в Киеве – 9947, что составляет 12% от общего числа младенцев по стране. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Днепропетровской области – более 27 тыс., что составляет каждую девятую смерть по стране.

По данным «Опендатабота», ежегодное сокращение населения на Украине превышает 300 тыс. человек. За последнее десятилетие рождаемость в стране сократилась в 2,2 раза: если в 2016 году ежемесячно рождались в среднем 32 тыс. детей, то в 2025 году этот показатель упал до 14 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года численность молодежи на Украине сократилась более чем на 2 млн человек. Национальный банк Украины прогнозировал отток 500 тыс. человек с Украины в 2024 году. Владимир Зеленский оставил Украину практически без детей.