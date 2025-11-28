В Москве открылась международная конференция «Судьба солдата»

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественное открытие Международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований» прошло в столице, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие объединило более 150 историков, архивистов, руководителей поисковых отрядов и экспертов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Молдовы.

С приветственными выступлениями к участникам обратились секретарь Поискового движения России и депутат Госдумы Елена Цунаева, а также заместитель директора Департамента Минобороны Андрей Таранов. Елена Цунаева заявила: «Хочу сказать, что тема архивного поиска с каждым годом не только не теряет актуальности, а наоборот, приобретает все большую актуальность. С созданием информационной системы Министерства обороны мы получили уникальный инструмент, который дает возможность в оперативном режиме проводить исследования и с помощью архивных исследований возвращать имена бойцов и командиров из без вести пропавших, восстанавливать историческую справедливость».

В рамках церемонии прошло награждение знаком отличия Минобороны III степени руководителя белгородского поискового отряда Александра Юдина за многолетнюю работу. К собравшимся также обратился член Общественной палаты РФ Илья Герасев, подчеркнув длительное сохранение актуальности поиска. По его словам, несмотря на прошедшие десятилетия, объем работы не становится меньше, а новые возможности идентификации позволяют возвращать имена героям.

Особым моментом стал возврат ордена Отечественной войны II степени семье погибшего фронтовика Ивана Полетаева: награду передали благодаря труду поисковиков и краеведов из России и Кыргызстана. Конференция продолжилась деловой программой: руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева рассказала о реализации закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Заместитель директора департамента Минобороны Андрей Таранов доложил о развитии портала «Память народа», отметив, что оцифровано более 214 млн листов документов, позволяющих восстанавливать сведения о 34 млн призванных в годы войны.

Директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова представила проект создания центра сохранения памяти о советских военнопленных. Она отметила, что сотрудники центра работают с персональными данными бывших военнопленных и формируют обширную базу данных. Форум длится до 30 ноября и включает пленарные заседания и доклады о новейших исследованиях и методиках поиска фронтовых судеб.