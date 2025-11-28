Непал начал выпуск банкнот со спорными территориями на карте

Непал выпустил новые купюры с изображением спорных с Индией районов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает агентство Press Trust of India, Национальный государственный банк Непала (NRB, Центробанк) начал эмиссию банкнот номиналом 100 рупий с изображением обновленной политической карты страны, передает ТАСС.

На оборотной стороне новых купюр показаны районы Липулекх, Лимпиядхура и Калапани, которые являются предметом пограничного спора с Индией. Эти области остаются спорными из-за неопределенного разграничения границы в горных регионах.

Национальный банк заказал выпуск 300 млн банкнот с измененной картой у Китайской корпорации по печати и чеканке за 8,99 млн долларов. Власти страны ранее уже обновили политическую карту в мае 2020 года с включением спорных районов. Тогда же парламент Непала одобрил соответствующие изменения на национальном гербе.

Изменения вызвали резкую реакцию со стороны Индии, которая назвала действия Катманду односторонними и выразила свою обеспокоенность территориальными претензиями. В августе обострение спора произошло после восстановления индийско-китайской приграничной торговли через перевал Липулекх. МИД Непала вновь подтвердил, что Лимпиядхура, Липулекх и Калапани входят в состав государства, и призвал Индию не проводить там инфраструктурные работы и не развивать торговлю.

