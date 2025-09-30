Посол Филиппин исключил повторение сценария Непала в Маниле

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Посол Филиппин Байлен исключил повторение сценария Непала в Маниле
Власти Филиппин не ожидают повторения масштабных протестов по сценарию Непала, несмотря на недавние беспорядки в Маниле и задержания участников, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен.
Байлен заявил, что повторение сценария недавних протестов в Непале на Филиппинах маловероятно, передает РИА «Новости».
Он отметил: «Ситуация в Непале была, конечно, шокирующей… Я не думаю, что что-то подобное может случиться на Филиппинах». Байлен подчеркнул, что филиппинцы уважают законы и часто выражают протесты против коррупции, используя свои законные права, но при этом строго соблюдают правовые рамки.
Ранее в Маниле прошли антикоррупционные демонстрации, во время которых пострадали около 40 сотрудников полиции, пишет телеканал GMA News. Сообщается, что участники акций бросали в полицейских бутылки, краску и камни, при этом большинство митингующих были несовершеннолетними. Газета The Manila Times со ссылкой на МВД сообщила о задержании 216 человек по итогам беспорядков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Филиппин заявил о попытке протестующих устроить поджог президентского дворца в Маниле.