Глава МВД Филиппин сообщил о планах поджога протестующими дворца в Маниле

Tекст: Вера Басилая

Правительство Филиппин располагало сведениями о возможных планах протестующих поджечь дворец Малаканьянг, официальную резиденцию президента республики, передает ТАСС. Об этом заявил глава МВД страны Хуанито Ремулла.

«Первые допрошенные дети, выступившие против закона, сказали, что собирались сжечь дворец. Тем не менее, мы не можем принимать это за чистую монету, поскольку они просто дети, выступившие против закона», – приводит его слова газета Inquirer.

Ремулла подчеркнул, что любые намерения поджечь дворец рассматриваются как подстрекательство к мятежу. По информации полиции, в ходе протестов в Маниле, которые прошли 21 сентября, пострадали 95 сотрудников правоохранительных органов.

Власти также сообщили о задержании 216 человек, из которых 89 оказались несовершеннолетними, самому младшему было всего 12 лет. Масштабная акция протеста называлась «Марш триллиона песо» и была инициирована после раскрытия хищений из фонда по борьбе с наводнениями. В ней приняли участие около 49 тыс. человек, наиболее ожесточенные столкновения произошли в Национальном парке Лунета, где протестующие бросали в полицию бутылки и камни.

Ранее сообщалось, что число погибших при массовых беспорядках в Непале выросло до 51 человека.

Группа демонстрантов в Гааге разбила окна офиса партии «Демократы 66» и подожгла мусорный бак у входа во время протестов против миграционной политики.

Полиция Франции задержала 309 человек на акциях против сокращения расходов на социальные нужды.