Участники беспорядков в Гааге разбили окна штаба партии «Демократы 66»

Tекст: Вера Басилая

Участники беспорядков в Гааге выбили стекла на первом этаже штаба партии «Демократы 66», передает РИА «Новости». Мусорный бак у входа в офис был также подожжен протестующими.

Как сообщается, демонстрация на поле Маливелд против миграционной политики вылилась в столкновения с полицией, после чего протестующие вышли на трассу А12 и устроили беспорядки в разных районах города. Демонстранты подожгли полицейский автомобиль и бросали камни в сотрудников полиции, которые применили водометы для разгона.

По свидетельствам очевидцев, около штаб-квартиры D66 собралась группа людей, выкрикивающих призывы к закрытию центров для беженцев. Позже они агрессивно действовали у офиса партии, разбили окна и подожгли мусорный бак на входе.

Полиция развернула дополнительные силы, в том числе спецназ и конную полицию, около Центрального вокзала Гааги для обеспечения безопасности. Несмотря на разгон основной демонстрации, отдельные группы протестующих продолжали находиться в городе.

Ранее массовые беспорядки в Гааге переросли в столкновения с полицией.

