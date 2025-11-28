Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
В Госдуме опровергли планы повысить пенсионный возраст в России
Вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста не обсуждается властями ни на каких площадках, заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов заявил, что вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста не рассматривается властями ни на одной из площадок, передает ТАСС. Такой комментарий был дан в ответ на появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о подготовке новой пенсионной реформы в России.
«Надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности», – заявил Нилов.
Он добавил, что в Государственной думе нет ни одного законопроекта по этим вопросам и ни в открытых, ни в закрытых формах подобные темы не обсуждаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что повышения пенсионного возраста в России не планируется.