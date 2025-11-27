  • Новость часаПутин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе
    Путин допустил, что инициативы США по Украине лягут в основу соглашений
    Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС
    Путин заявил о готовности России построить АЭС малой мощности в Киргизии
    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    3 комментария
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    24 комментария
    27 ноября 2025, 17:10 • Новости дня

    Путин: Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте

    Путин заявил о взаимодействии спецслужб России и Украины по военнопленным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы России и Украины всегда поддерживали связь друг с другом.

    По его словам, взаимодействие между ведомствами продолжалось даже в самые сложные периоды, и в настоящее время контакты сохраняются, передает РИА «Новости».

    «Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего, это связано с обменом военнопленными», – сказал он.

    Ранее взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться.

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска.

    Бойцы российской группировки войск «Восток» в населенном пункте Тихое Днепропетровской области взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов.

    26 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Каллас потребовала сократить численность армии России

    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    Каллас потребовала сократить численность армии России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

    Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

    Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

    Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

    Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

    Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    Комментарии (93)
    27 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    @ личный архив/ИА Регнум

    Tекст: Вера Басилая

    Переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская вынуждена пропускать вторую четверть, поскольку школа отказала ей в зачислении из-за экзамена по русскому языку.

    Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

    Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

    В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

    Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

    Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

    «Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

    По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

    Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    Комментарии (70)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В базу биометрических данных с 2024 года были внесены сведения о примерно семи млн иностранных граждан, в результате чего им больше не удастся попасть в Россию, используя поддельные документы или иные незаконные способы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.

    Гребенкин напомнил, что в прошлом году стартовал эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов в пунктах пропуска Москвы и Оренбургской области, передает Ura.ru. За это время было выявлено свыше 40 тыс. человек с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске.

    Кроме того, в июне этого года начался второй этап эксперимента, теперь поездки иностранных граждан в Россию можно предварительно одобрить через специальное мобильное приложение. За прошедшее время органы внутренних дел обработали около 94,1 тыс. обращений, из них одобрили 91,8 тыс. поездок. Также нашли более 2,3 тыс. человек, которым запрещено въезжать в Россию.

    С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начали еще один эксперимент по регистрации безвизовых трудовых мигрантов в Многофункциональном миграционном центре «Сахарово». За местонахождением мигрантов следят с помощью геолокации и мобильного приложения «Амина». Иностранные граждане должны установить приложение на свои устройства и указывать в нем, где они находятся. Сейчас приложение установили почти 1 млн иностранцев, а на миграционный учет поставили более 710 тыс. человек. Эксперимент планируют закончить 1 сентября 2029 года, а потом распространить опыт на всю страну.

    Гребенкин также сказал, что до 30 июня 2026 года МВД должно создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В нем будут данные обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые приезжают, уезжают и находятся в России. Замсекретаря Совбеза добавил, что уже сейчас можно поставить иностранца на миграционный учет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. По данным МВД России, в 2025 году этим сервисом воспользовались более 5,5 млн раз – это больше 45% от всех случаев постановки на миграционный учет.

    Напомним, в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    В сентябре в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

    Комментарии (12)
    26 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно

    Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков

    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей и вменена обязанность ежемесячно отмечаться в контролирующем органе.

    «Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», – объявила судья. Вейп, фигурировавший в деле, постановлено уничтожить, передает ТАСС.

    В суде дали показания актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а также были переданы положительные характеристики от артистов Сергея Безрукова, Евгения Миронова, писателя Александра Цыпкина и режиссера Алексея Германа – младшего. Все они отметили положительные личные качества Тарасовой.

    В августе 2025 года прилетевшую из Израиля актрису Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.

    С 5 сентября Тарасова находилась под ограничениями – ей запрещалось покидать дом ночью, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, кроме экстренных случаев и общения с органами следствия.

    Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Награждена кинопремией «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Лед».

    Комментарии (25)
    27 ноября 2025, 07:13 • Новости дня
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У британской стороны почти полностью отсутствуют ресурсы для дальнейшей финансовой помощи киевскому режиму, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    У Лондона наблюдается крайне сложная финансовая ситуация, средств для дальнейшего финансирования Украины практически не осталось, сказал Келин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что разговоры в Британии о конфискации российских суверенных активов связаны с нехваткой собственных ресурсов. Посол подчеркнул, что уже с начала 2026 года финансирование Киева прекратится, так как внутренних резервов для этих целей не имеется.

    Дипломат выразил мнение, что без существенной поддержки со стороны США рассчитывать на продолжение западной финансовой помощи Украине не стоит. Келин добавил, что в Британии продолжают ссылаться на «коалицию желающих», но из около 30 стран этой группы осознанную поддержку могут оказать только Германия, Франция и Британия.

    Он также отметил, что «коалиция желающих» представляет собой объединение стран, созданное с целью усиления поддержки Киева, и она возникла в марте 2025 года.

    Ранее Келин отмечал, что британская сторона, продолжая жить в мире иллюзий, собирается усилить давление на Москву путем дальнейших поставок вооружения Киеву.

    Напомним, Лондон призывал Россию сесть за стол переговоров по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, удастся ли Британии снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона.

    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предлагает странам – участникам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, прошедшей испытания в реальных боевых условиях, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия предлагает Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) масштабную программу оснащения коллективных сил современными вооружениями, которые доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, передает ТАСС.

    Эту инициативу озвучил президент Владимир Путин на саммите объединения, отметив, что Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

    «Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», – подчеркнул глава государства. По его словам, предлагается запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современной военной техникой.

    Кроме того, во время председательства Москвы в ОДКБ в 2026 году планируется приступить к совместной подготовке новой антитеррористической стратегии. Путин отметил, что Россия вместе с партнерами продолжит работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, а также по пресечению каналов их финансирования.

    Особое внимание, по мнению Путина, требует развитие авиационных сил и системы противовоздушной обороны ОДКБ. Президент подчеркнул важность совершенствования этих направлений для повышения общей безопасности стран-участниц организации.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум по вопросам архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии с участием президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    Комментарии (11)
    27 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск

    Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в Северск

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения Вооруженных Сил России вошли в Северск после прорыва обороны ВСУ, одновременно атака велась с трех направлений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О прорыве обороны ВСУ и входе российских военнослужащих в Северск в ДНР в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на украинские позиции в районе Северска давили сразу с трех направлений, что привело к частичному обрушению фронта, и российские подразделения смогли прорвать линию обороны противника и войти в населенный пункт.

    Марочко отметил, что продолжается продвижение российских сил как с северной части города, так и на южном участке вдоль железнодорожного полотна. Он также подчеркнул, что продолжается наступление внутри самого Северска .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил, что ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском, пытаясь вернуть утраченные позиции.

    До этого российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск.

    Военный эксперт Марочко также заявил, что 90% Волчанска перешло под контроль ВС России.


    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear выразил обеспокоенность тем, что передача замороженных российских активов Украине может увеличить долговую нагрузку Евросоюза, сообщает Financial Times (FT).

    Базирующийся в Бельгии депозитарий Euroclear предупредил о возможном увеличении долговых обязательств Евросоюза при использовании замороженных российских активов в пользу Киева, передает ТАСС.

    Представители компании отметили, что такой подход будет рассматриваться за пределами Евросоюза как фактическая конфискация и может ухудшить финансовую репутацию региона.

    Ранее страны «Группы семи» передали Киеву 30,9 млрд евро из суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, о чем заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине

    Грушко: Россия не видит Европу среди переговорщиков по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 22:21 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Идет отражение атаки беспилотников, сообщил глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко.

    «В небе над Ростовской областью отражают воздушную атаку БПЛА врага», – сообщил Даниленко в Telegram.

    Он призвал жителей уйти с улиц, укрыться в помещениях, а также держаться подальше от окон. Даниленко сообщил, что работают силы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен день траура в связи с гибелью людей в результате атаки вооруженных сил Украины. В Таганроге после атаки БПЛА ВСУ решено снести два жилых дома, где имущество полностью утратили 15 человек из восьми квартир. В результате атаки три человека погибли, еще девять получили ранения.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Васюковку в ДНР
    Российские войска освободили Васюковку в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Васюковку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ около Северска, Закотного, Кирово, Бондарного, Берестока, Миньковки, Николаевки, Иванополья, Степановки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, танк, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, боевую машину РСЗО «Град» и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, израильская радиолокационная станция RADA, станция РЭБ, семь складов боеприпасов, матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Могрицы, Мирополья, Алексеевки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Старицей и Удами.

    При этом противник потерял более 135 военнослужащих

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки Харьковской области, Яровой и Дробышево ДНР.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, восемь бронемашин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV, американская 155-мм гаубица М777, десять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Новоалександровки, Сергеевки, Нового Донбасса, Родинского ДНР, Межевой и Новопавловки Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного. Были  отражены восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной украинской группировки. В итоге уничтожены до 30 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М-113 и шведская боевая бронемашина Viking.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и пикап.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 465 военнослужащих, танк и девять бронемашин.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Воздвижевки, Малиновки, Доброполья, Гуляйполя Запорожской области и Отрадного Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, самоходную артиллерийскую установку и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Иванополье в ДНР, а также соседнее с Гуляйполем Затишье.

    В минувшие выходные они освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    @ Акбар Акжигитов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, на которой присутствует президент России Владимир Путин.

    В Бишкеке началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Мероприятие проходит в столице Киргизии.

    Юрий Ушаков, помощник российского лидера, ранее отметил, что Владимир Путин намерен подробно рассказать коллегам о приоритетах председательства России в ОДКБ.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке для переговоров.

    До этого в среду Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров провели переговоры в зале «Чеч добот» резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке президент России также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Назван объем заготовленной в 2025 году в России донорской крови в литрах

    В НЦ «Россия» озвучили объем заготовленной в 2025 году донорской крови в литрах

    Tекст: Валерия Городецкая

    К концу 2025 года объем заготовленной донорской крови достигнет 2,7 млн литров – это рекордный показатель для современной трансфузиологии и гарант безопасности населения в любых чрезвычайных ситуациях. Об этом было заявлено на прошедшем в Национальном центре «Россия» ХVII Всероссийском форуме Службы крови.

    Форум собрал более 1200 специалистов, волонтеров и представителей органов власти для обсуждения новых тенденций, технологий и законодательных инициатив в трансфузиологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В приветственных обращениях президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнули значимость развития службы крови, отмечая вклад добровольцев и медицинских работников, а также внимание к вопросам гуманистических ценностей и молодежного донорства.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила обращения с донорской кровью и ее компонентами, которые позволяют обеспечивать прослеживаемость материалов на всех этапах – от донора до реципиента. Голикова также отметила отличную работу Федерального медико-биологического агентства, что привело к росту доверия и совершенствованию системы донорства в стране.

    Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что за шесть лет заготовка цельной донорской крови увеличилась на 49%, и по итогам 2025 года прогнозируется объем в 2,7 млн литров. Стратегический неснижаемый резерв компонентов крови увеличился в 2,5 раза – до более чем 900 тысяч литров, что гарантирует медицинскую безопасность страны и позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, в том числе в приграничных регионах.

    Скворцова объявила о функционировании новых хранилищ стратегического резерва крови, о запуске в 2026 году центра в Курске и внедрении лиофилизированной плазмы для нужд спецоперации и чрезвычайных ситуаций. В 2025 году уже подготовлено и выдано силовым ведомствам более 5 тыс. единиц плазмы, а на 2026 год планируется заготовить не менее 12 тыс. единиц.

    По данным Скворцовой, 99% российских доноров сдают кровь бесплатно, а число донаций за шесть лет выросло на четверть и достигло 3,3 млн в год. Федеральный регистр доноров костного мозга превысил порог в 506 тыс. человек благодаря поддержке федерального бюджета. Не менее важной задачей остается импортозамещение оборудования и совершенствование инфраструктуры, особенно на воссоединенных территориях, где к 2028 году планируется полностью обновить учреждения службы крови.

    На форуме также чествовали победителей конкурса профессионального мастерства и провели обширную культурную программу с участием артистов, а в течение дня проходили круглые столы, мастер-классы и открытые дискуссии по актуальным темам развития донорства.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 11:21 • Новости дня
    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

    Politico: США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров, сообщает Politico.

    США выразили позицию о необходимости заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до согласования любых гарантий безопасности, передает Politico.

    Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров. Рубио отметил этот подход как основной в недавних консультациях с европейскими дипломатами, где подчеркивалось: Белый дом пока не готов приглашать украинское руководство в Вашингтон до подписания договоренности.

    На прошлой неделе Вашингтон выдвинул пакет предложений, согласно которым Украина может ограничить численность армии 600 тыс. человек без аналогичных ограничений для российских сил, что вызвало неоднозначную реакцию среди западных союзников. Американские власти при этом защищают этот 28-пунктовый план как отправную точку, а не окончательное решение.

    Некоторые члены НАТО, а также отдельные представители Республиканской партии Конгресса, выступили за предоставление Украине серьезных гарантий безопасности, сравнимых с пятой статьей устава НАТО. Однако, как отметил Дон Бэкон из Палаты представителей, такое соглашение возможно при условии серьезных уступок Киева по спорным территориям. Один из европейских дипломатов заявил, что разработанные США предложения, по сути, не учитывают вопросы прав человека или международного законодательства.

    В целом США постепенно занимают более нейтральную позицию в диалоге между Киевом и Москвой, что вызывает озабоченность у ряда европейских стран, опасающихся смещения баланса в пользу Москвы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих создаст рабочую группу по гарантиям безопасности Украине во главе с Францией и Британией при участии Турции и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в обсуждении архитектуры безопасности потребуется позднее.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Комментарии (4)
    27 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    МВД разоблачило новую схему обмана пенсионеров

    В МВД сообщили о новой схеме мошенничества с пенсиями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новую мошенническую схему с предложением перевести пенсионные накопления в фиктивные программы выявили в России, пенсионерам обещают быстрые и крупные выплаты, предупредили в МВД.

    О новом виде мошенничества со сбережениями пенсионеров сообщили в управлении по борьбе с IT-преступлениями МВД.

    Злоумышленники связываются с пожилыми россиянами по телефону или через мессенджеры и предлагают перевести пенсионные сбережения или накопления в якобы существующую «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий».

    Мошенники обещают «мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия», сообщили в ведомстве.

    В МВД отдельно подчеркнули, что программа государственного софинансирования пенсий уже закрыта для новых заявок. Вступить в нее можно было только между 1 октября 2008 года и 31 декабря 2014 года, а все взносы принимались до 31 января 2015 года.

    Программа долгосрочных сбережений реально существует, но ее можно оформить только напрямую в лицензированном негосударственном пенсионном фонде, через официальный сайт или лично в офисе НПФ. В киберполиции отметили: «Любые предложения оформить ее по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте – признак мошенничества».

    В ведомстве напомнили, что госорганы не звонят гражданам с инициативой участвовать в финансах, не требуют дистанционной передачи СНИЛС, паспортных или других личных данных. Подобные звонки и сообщения являются поводом сразу насторожиться и прекратить общение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД назвали основной маркер при мошенничестве от имени Пенсионного фонда.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк также отметила, что злоумышленники часто сообщают о якобы «опасности» сбережений граждан.

    Кроме того, аферисты прибегают к подделке переписок с украинскими спецслужбами для запугивания людей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции
    Объявлен новый президент Гвинеи-Бисау
    Военное командование Британии предупредило о дефиците оборонного бюджета
    Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР
    МВД разоблачило новую схему обмана пенсионеров
    Активист призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

    «США настигла карма». Так эксперты комментируют террористическую атаку у Белого дома, в результате которой тяжелые ранения получили сотрудники Нацгвардии США. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Афганистана, ранее сотрудничавший с ЦРУ. Что стало мотивом нападения и к каким последствиям оно приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации