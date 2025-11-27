Польша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принцу взаимности, но лишено оснований

Tекст: Вера Басилая

По словам Вевюра, посол Польши заявил, что Варшава приняла решение России о закрытии польского консульства в Иркутске, поскольку оно соответствует принципу взаимности. В то же время он отметил, что «для него нет оснований», передает РИА «Новости».

Вевюр отметил, что в консульстве Польши в Иркутске работают три дипломата, которые должны покинуть Россию до 30 декабря. До этого срока ведомство продолжит функционировать, после чего его задачи перейдут консульскому отделу посольства Польши в Москве.

В то же время власти Польши не планируют разрывать дипломатические отношения с Россией, передает ТАСС.

Вевюр подчеркнул, что речь идет только о закрытии консульства и что у Варшавы остаются дополнительные шаги на случай дальнейшего обострения отношений между двумя странами, детали которых не уточняются.

МИД России вручил послу Польши ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года.

Польские власти объявили о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске.

Власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.