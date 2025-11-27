Лукашенко пошутил о невозможности возвращения Бакиева в Киргизию

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с журналистами в Бишкеке пошутил, что республика не собирается отпускать бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева на родину, передает БелТА.

По его словам, Бакиев живет в Белоруссии хорошо, и он сам лично иногда навещает его, когда тот приглашает.

«Я ему сказал: «Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси». Нормально живет. Так что мы его вам не отдадим», – заявил Лукашенко.

Курманбек Бакиев был свергнут в результате революции, произошедшей в Киргизии 7 апреля 2010 года. Во время массовых столкновений на площади в Бишкеке погибли более 80 человек, свыше 1 тыс. получили ранения.

Бывший президент покинул Бишкек, а затем и страну из соображений безопасности. С 2010 года он проживает на территории Белоруссии, при этом власти республики неоднократно отказывали Киргизии в его экстрадиции, ссылаясь на опасения политического преследования на родине.

Ранее военный суд Киргизии в 2013 году приговорил экс-президента Курманбека Бакиева к 24 годам тюрьмы, а его брата Жаныша к пожизненному сроку по делу об убийстве лидера оппозиции Медета Садыркулова.

В 2021 году экс-президенты Киргизии Акаев и Бакиев были объявлены в международный розыск.

