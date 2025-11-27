Пятый наемник из Чехии ликвидирован на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еще один гражданин Чехии, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, погиб в ходе боевых действий, передает ТАСС со ссылкой на информацию агентства СTK. Ему было 27 лет, до отправки на Украину он учился в художественно-промышленном техникуме города Угерске-Градиште.

Известие о гибели наемника поступило на прошлой неделе. СTK сообщает, что это уже пятый случай гибели граждан Чехии, присоединившихся к ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пражский суд приговорил чешскую наемницу за участие в боевых действиях на Украине.

Еще один гражданин Чехии получил приговор за мародерство на Украине.

Чешские власти ранее одобрили отправку более 150 наемников на Украину.