Тбилиси обвинил Каллас в блокировании диалога Грузии и ЕС

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В основном настроения в большинстве стран ЕС за диалог с Грузией, чего не скажешь о странах Прибалтики, которые против восстановления (диалога)», – сказала она Общественному ТВ Грузии.

По ее словам, «к примеру, на самом высоком уровне со стороны Франции были очевидные сигналы о необходимости восстановить диалог с Грузией и вести его».

«Чем больше стран ЕС осознают, что служба внешних связей этого объединения ведет неверную политику по отношению к Грузии, тем очевиднее станет понимание, что диалог с Грузией необратим, что нужна нормализация отношений ЕС и Грузии», – сказала Мака Бочоришвили.

«Это ненормально, что наши отношения находятся в заложниках конкретных лиц и акторов, в этом случае – внешней службы Евросоюза, раздающей указания (против диалога с Грузией)», – заявила она.

«(Еврокомиссары) Кая Каллас и Марта Кос говорят, что поддерживают наше общество, европерспективы народа Грузии и хотят видеть Грузию в Евросоюзе и при этом им не нравится избранная этим народом власть, критикуют ее курс и действия. Наш народ, 85% которого хочет членства Грузии в Евросоюзе, именно этой власти, «Грузинской мечте», доверил руководство страной. И я, и все мы хотим видеть Грузию в ЕС», – сказала она.