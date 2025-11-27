Российский рынок акций снизился в начале утренней сессии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии демонстрирует небольшой спад, сообщает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 по московскому времени снизился на 0,12% и составил 2665,28 пункта.

Утренние торги на рынке акций проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени, после их возобновления Московской биржей с 27 января. Основная торговая сессия продолжается с 9.50 до 18.50 по московскому времени, и именно в этот период рассчитывается официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

Для информационных целей на протяжении всего дня, с 7.00 до 23.50 по московскому времени, также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). Во время основной сессии значения iMOEX и iMOEX2 совпадают.