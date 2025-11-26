  • Новость часаПрезидент Гвинеи-Бисау арестован в результате госпереворота
    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России
    Чернышенко объяснил, зачем НАТО пытается заполучить опытных ветеранов СВО
    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России
    Суд принял иск Безрукова за продажу масок с его изображением
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    Совфед одобрил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    26 ноября 2025, 18:54 • Новости дня

    В Гатчине прошли итоговые cборы 2025 года ветеранов СВО Северо-Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Гатчине состоялись финальные окружные cборы Ассоциации ветеранов СВО с участием представителей одиннадцати регионов и обсуждением лучших практик поддержки.

    В Гатчине Ленинградской области стартовали заключительные в этом году окружные Сборы Ассоциации ветеранов СВО, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие около 150 ветеранов специальной военной операции из одиннадцати регионов Северо-Западного федерального округа. Программа сборов включает обмен опытом по вопросам комплексной реабилитации, поддержки, помощи в трудоустройстве, открытии бизнеса и адаптивного спорта.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поприветствовал участников сборов с акцентом на важности делиться региональными наработками по реабилитации: «Для того, чтобы во всех регионах Северо-Запада герои СВО возвращались с фронта успешными, востребованными в мирной жизни, Ленобласть делится всеми наработками по поддержке и адаптации ветеранов».

    По словам исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Дмитрия Афанасьева, опыт Ленинградской области признан достойным масштабирования. Он добавил, что важно не допускать случаев, когда ветераны остаются без внимания: каждый должен получить возможность реализовать себя в мирной жизни.

    В первый день прошли обсуждения доработок законодательства по поддержке участников и ветеранов СВО с участием депутатов Госдумы и региональных представителей, все предложения зафиксированы для рассмотрения Госдумой. Юлия Оглоблина сообщила о запуске спецпрограммы «Агромотиватор», позволяющей ветеранам получить до семи млн рублей для начала агробизнеса, и предварительных итогах по мерам поддержки в агропроме. За год меры поддержки были разъяснены более 2 тыс. участников, свыше двухсот уже воспользовались ими.

    Завтра площадка Сборов переместится во Всеволжск, где пройдут обмен опытом и посещение кластера комплексной адаптации ветеранов СВО. Встреча завершает окружную серию мероприятий Ассоциации ветеранов СВО, итоговые федеральные Сборы пройдут в декабре в Москве с участием около 500 ветеранов.

    26 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов заявил, что российский истребитель Су-35С «прижал авиацию противника к земле», передает ТАСС. Он отметил, что американские F-16 и французские Mirage на Украине вынуждены летать на предельно малых высотах в собственном тылу.

    По его словам, Су-35С поражает цели на больших расстояниях, что не позволяет западным истребителям выходить на рубежи пуска своих ракет класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что Су-35С также эффективно действует против зенитных комплексов противника, а российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

    Чемезов также заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он сообщил, что идет глубокая модернизация самолета и усовершенствование его агрегатов, электроники и вооружения. Су-57, по словам главы Ростеха, успешно применялся и в Сирии, и на территории спецоперации на Украине, подтвердив эффективность стелс-качеств в реальных боевых условиях. Чемезов добавил, что критика Су-57 за рубежом связана с конкуренцией, однако иностранные партнеры и российские летчики дают самолету высокие оценки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Чемезов сообщил о возможности применения бомб с универсальными модулями планирования и коррекции на различных самолетах.

    Чемезов заявил, что выпуск артиллерийских снарядов в России вырос вдесятеро.

    Ростех подтвердил свою готовность нарастить производство вооружений и военной техники.

    25 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская спортсменка Джэмми Букер, ранее признанная победительницей чемпионата мира по силовому экстриму среди женщин (World’s Strongest Woman), была дисквалифицирована и лишена титула после того, как организаторы выяснили: Букер была рождена мужчиной и не раскрыла этот факт при регистрации.

    Турнир проходил в Арлингтоне, штат Техас, где Букер выиграла с минимальным отрывом у британки Андреа Томпсон благодаря последнему виду соревнования. На церемонии награждения Томпсон публично выразила протест, отказавшись оставаться на пьедестале, и заявила о несправедливости произошедшего, пишет NYP. Позже она добавила: «Я уважаю каждого участника, но честная конкуренция возможна только при равных условиях. Те усилия, которые мы вкладываем, должны быть оценены справедливо».

    Известная чемпионка в силовом экстриме Ребекка Робертс также выразила свою позицию: «Я не испытываю ненависти к трансгендерным людям (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России). Каждый заслуживает уважения и права жить своей истиной. Но я не могу молчать, когда под угрозой оказывается честность и будущее женского спорта. Люди, рожденные мужчинами, не должны соревноваться в женских категориях. Поздравляю Андреа Томпсон – для меня она настоящая чемпионка».

    Среди зрителей и спортсменов тема вызвала ожесточенные дебаты. Комментатор и действующий сильнейший мужчина мира Митчелл Хупер заявил: «Этот случай – не повод нападать на конкретных людей, нужно защищать целостность женских соревнований и сохранять человечность ко всем вовлеченным. Организаторы намерены пересмотреть результаты и принять справедливое решение».

    Организаторы турнира пообещали ужесточить критерии допуска на будущих соревнованиях: «Мы придерживаемся принципа инклюзивности, но должны обеспечить честную конкуренцию и сохранить будущее женского спорта».

    По словам организаторов, если бы этот факт был известен до или во время соревнований, Букер не допустили бы к участию среди женщин. Разделение категорий в соревновании создается исключительно по биологическому полу, зафиксированному при рождении.

    В прошлом году у алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    СБУ поручила россиянину собрать данные о ПВО в Московской области и организовать взрыв воздушного судна с высокопоставленным российским чиновником, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    О попытке взорвать самолет с одним из высокопоставленных российских чиновников по указанию СБУ сообщает Lenta.ru.

    ФСБ сообщила, что уроженец Ростова-на-Дону, 1970 года рождения, сам вышел на контакт с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Затем по заданию куратора россиянин начал собирать данные о расположении объектов противовоздушной обороны в Московской области и даже применил беспилотник для поиска уязвимых мест в воздушном щите столицы. После сбора необходимых сведений злоумышленник получил задачу совершить подрыв воздушного судна, на борту которого должен был находиться высокопоставленный государственный чиновник.

    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Организация террористической организации и участие в ее деятельности». Материалы были переданы в суд, где мужчина был признан виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта в православном храме в Калининградской области, задержан подросток.

    ФСБ ранее заявила, что злоумышленники планировали устроить взрыв у могилы родных одного из высокопоставленных чиновников России на кладбище в Москве.

    «Московский комсомолец» сообщил, что покушение на кладбище готовилось на секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

    25 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности принять план США из 28 пунктов, сославшись на «быструю смену обстоятельств и обстановки», сообщает Axios.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный США план из 28 пунктов по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», – назвав этот план «неприемлемым», заявил Ермак.

    По информации Axios, одним из ключевых вопросов обновленного проекта являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники могли бы предоставить Украине. Ермак пояснил, что, согласно американскому плану, такие гарантии предполагалось закрепить на юридически обязательном уровне.

    Ермак также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о стремлении к вступлению в НАТО. При этом он признал, что на данный момент Украина не входит в этот военный союз.

    Ранее Ермак сообщил о планах Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп отмечал значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    ABC News сообщал, что Киев принял условия мирного плана США.

    26 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    В московском госпитале у ветеранов СВО вымогали деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа вымогателей, угрожавшая раненным участникам спецоперации и требовавшая с них крупные денежные суммы, изобличена в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В столичную полицию обратился ветеран СВО, проходивший лечение после получения ранения, он сообщил о вымогательстве, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Он рассказал, что неизвестные угрожали ему принудительной выпиской из госпиталя и направлением на передовую, если он не передаст им 1 млн рублей наличными.

    Подозреваемых задержали во время передачи денег. Во время обысков у задержанных обнаружили банковские карты, электронные носители информации, а также два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, которые сейчас направлены на экспертизу.

    Позже стало известно, что аналогичным образом злоумышленники пытались вымогать еще 300 тыс. рублей у другого раненого ветерана СВО, также находящегося на лечении в том же медицинском учреждении.

    Возбуждены два уголовных дела, они объединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения, их арестовали. Устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники противоправной схемы.

    Ранее в Челябинской и Свердловской областях выявили злоумышленников, которые искали кандидатов на военную службу и отправку в зону спецоперации, чтобы присваивать себе их выплаты.

    До этого в Петербурге изобличили мошенников, которые обманным путем обеспечивали отправку граждан в зону спецоперации и присваивали себе их выплаты.

    26 ноября 2025, 11:49 • Новости дня
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники румынской пограничной службы обнаружили в фуре, ехавшей из Кишинева, элементы сбитого беспилотника «Герань-2» и контрабандные переносные зенитные ракетные комплексы, сообщила генпрокуратура Молдавии.

    Грузовик с оружейной контрабандой был задержан в ночь на 20 ноября на пункте пропуска Леушень – Албица, передает ТАСС со ссылкой на молдавское ведомство.

    В ходе досмотра пограничники Румынии нашли разобранный двигатель и элементы БПЛА «Герань-2», который, по данным молдавской прокуратуры, был сбит до этого.

    Кроме того, в кузове грузовика обнаружили переносные зенитные ракетные комплексы и запасные части к ним. По официальной информации, все компоненты были доставлены в Кишинев с Украины, откуда затем попытались отправить в Румынию.

    Машина была оформлена как перевозка металлических деталей, однако подозрение вызвало само оформление документов. Молдавская таможня запросила дополнительную проверку автомобиля на рентгене у румынских коллег.

    Возбуждено уголовное дело.

    Ранее в МИД Молдавии вызвали российского посла Олега Озерова после того, как шесть беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения якобы пересекли молдавское воздушное пространство.

    В Молдавии регулярно находят обломки беспилотников и украинских ракет ПВО. МИД Молдавии заявлял протест России после одного из таких случаев. Российский дипломат заявил, что молдавская сторона не предоставила доказательств пролета или использования российских беспилотников.

    26 ноября 2025, 14:16 • Новости дня
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемые в попытке убить журналиста Владимира Соловьева хотели отравить его пиццей, такая информация прозвучала на суде, где заслушали аудиозапись подозреваемого Андрея Пронского.

    «Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс еду», перехватываем заказ и подсовывем ему отравленную пиццу», – говорилось на этой аудиозаписи, передает ТАСС.

    Отмечается, что на аудио был записан разговор Пронского и другого соучастника Владимира Белякова.

    Ранее сам журналист сообщал, что житель города Димитровград Ульяновской области планировал покушение на него.

    В 2022 году в России задержали других подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева, они собирались совершить убийство по заданию СБУ, подорвав автомобиль телеведущего.

    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    25 ноября 2025, 23:59 • Новости дня
    Новые регионы России решено избавить от последствий украинской пропаганды

    Стратегия нацполитики: Нужно устранить последствия антироссийской пропаганды в новых регионах

    Новые регионы России решено избавить от последствий украинской пропаганды
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны быть устранены последствия антироссийской пропаганды, национализма, неонацизма и религиозной розни, которые там насаждались до воссоединения регионов с Россией, говорится в Стратегии национальной политики до 2036 года.

    Документ особо подчеркивает необходимость «принятия дополнительных мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности» и внедрению механизмов функционирования русского языка как государственного. В указе говорится о противодействии неонацизму и попыткам фальсификации истории, передает ТАСС.

    Особое внимание в регионах, которые до свободного волеизъявления их населения в 2022 году находились в составе Украины, как отмечается, нужно уделить «устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни».

    Для достижения этих целей планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня. Также предусмотрено повышение квалификации преподавателей и работников культуры, которым будет предоставлена методическая поддержка.

    Федеральные органы получат обязанность поддерживать регионы в подготовке стратегических и нормативных документов в сфере национальной политики. Согласно стратегии, к 2036 году число участников всероссийских мероприятий из этих регионов должно составить не менее 2,56 млн человек.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

    26 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    @ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Agencia Prensa-Independien/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона указывает на серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая судьбу Донбасса, сообщает CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «несколько оставшихся разногласий», передает CNN.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве также выразил оптимизм, отметив, что оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми. Вашингтон утверждает, что Украина уже согласилась на мирное соглашение, и стороны якобы спорят лишь о деталях.

    Однако украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что разногласий остается гораздо больше, чем говорят американские чиновники. Собеседник подтвердил, что по большинству пунктов из опубликованного накануне 28-пунктного мирного плана консенсус достигнут. Тем не менее по трем ключевым вопросам, по его словам, сохраняются серьезные расхождения, которые могут поставить под угрозу саму возможность соглашения.

    Первый спорный вопрос касается территорий Донбасса, контроль над которыми Россия требует отдать под свою администрацию и сделать демилитаризованной зоной. Украинская сторона признает определенный прогресс в обсуждении, однако никаких окончательных формулировок или решений пока не принято.

    «Было бы неправильно говорить, что появилась версия, которую Украина готова принять», – заявил источник.

    Вторым препятствием является американское предложение ограничить численность вооруженных сил Украины 600 тыс. человек, что прописано в мирном плане. Как отмечает собеседник, обсуждается более высокая цифра, и Киев настаивает на дополнительных изменениях, прежде чем согласится ограничить свой военный потенциал.

    Третий принципиальный момент – требование США, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО. Представитель украинской стороны называет это требование неприемлемым, отмечая, что такой шаг стал бы «плохим прецедентом» и фактически предоставил бы России право вето по вопросам западной безопасности. Эти трех позиций касаются главных требований Москвы и считаются «красными линиями» для Киева, что делает поиск компромисса крайне сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о подготовке ЕС к возможному прекращению помощи США Киеву. New York Times заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. Белый дом уточнил, что продолжает тесно работать с Украиной по мирному плану.

    26 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России

    Страны G7 передали Украине 30,9 млрд евро под доходы от активов России

    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть кредитной линии до 45 млрд евро направили Киеву за счет доходов от российских активов, при этом ЕС исключает разморозку активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

    Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

    Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

    ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

    Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.


    26 ноября 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков объяснил «севший» голос Путина

    Песков объяснил «севший» голос Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычным делом чуть-чуть севший голос у Владимира Путина, что заметили во время выступления в Бишкеке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незначительным изменение голоса Владимира Путина, передает ТАСС.

    По его словам, такое явление встречается и не вызывает опасений.

    Песков пояснил: «Голос чуть-чуть севший, это бывает». Информация прозвучала после выступления Путина в Бишкеке, где данный момент был заметен.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    26 ноября 2025, 13:32 • Новости дня
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике

    Политолог Минченко: В Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус

    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Этнические анклавы и диаспоры служат возможными проводниками недружественной политики по отношению к России. Негативные тенденции и способы противодействия им отражены в обновленной Стратегии национальной политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации.

    «Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Вместе с тем более 80% населения Российской Федерации – это русские. Таким образом, в новой Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что в документе обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и русской культуры. «Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте – наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», – уточнил собеседник.

    Принципиально важной является предусмотренная Стратегией задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах России. «Главный рецепт – не пытаться воспроизводить практики Советского Союза. Национальная политика СССР, попытка создания прообразов национальных государств внутри большого объединения привела к его развалу. Поэтому чем меньше будет советского опыта в Донбассе и Новороссии и чем больше акцента на русской идентичности – тем лучше», – считает Минченко.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    26 ноября 2025, 11:44 • Новости дня
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский умер на 88-м году жизни, сообщили в его театре-студии.

    Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни, передает ТАСС. О смерти артиста сообщили в пресс-службе его театра-студии.

    Шиловский был одной из знаковых фигур советского и российского кинематографа. Он родился в 1938 году в Москве, в 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра.

    Зрителям Шиловский запомнился ролями в таких известных фильмах, как «Валентина», «Голос», «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Барханов и его телохранитель», «Жизнь Клима Самгина» и «Узник замка Иф».

    Помимо актерской работы, он также стал режиссером ряда успешных картин, среди которых «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды», «Кодекс бесчестия» и «Приговор».

    26 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине «никуда не годится».

    Ушаков заявил о недопустимости утечек содержания телефонных переговоров представителей России и США по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    Помощник президента выразил недоумение и отметил, что подобное поведение партнеров не соответствует принятым нормам.

    «Я не знаю, как вести переговоры с партнерами, которые допускают утечки. Там есть утечки относительно телефонных контактов. Это никуда не годится», – заявил Ушаков.

    Представитель Кремля отдельно отметил, что его собственные разговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом носили строго закрытый характер и не предназначались для разглашения.

    «Никто разглашать это не должен. Никто!» – заявил помощник президента России.

    Ушаков также заявил, что некоторые утечки носят фейковый характер.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикация деталей разговора с представителем США стала попыткой помешать двусторонним контактам.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал утечки телефонных разговоров с попытками сорвать мирное урегулирование на Украине.

