В Гатчине прошли итоговые cборы 2025 года ветеранов СВО Северо-Запада

Tекст: Елизавета Шишкова

В Гатчине Ленинградской области стартовали заключительные в этом году окружные Сборы Ассоциации ветеранов СВО, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие около 150 ветеранов специальной военной операции из одиннадцати регионов Северо-Западного федерального округа. Программа сборов включает обмен опытом по вопросам комплексной реабилитации, поддержки, помощи в трудоустройстве, открытии бизнеса и адаптивного спорта.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поприветствовал участников сборов с акцентом на важности делиться региональными наработками по реабилитации: «Для того, чтобы во всех регионах Северо-Запада герои СВО возвращались с фронта успешными, востребованными в мирной жизни, Ленобласть делится всеми наработками по поддержке и адаптации ветеранов».

По словам исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Дмитрия Афанасьева, опыт Ленинградской области признан достойным масштабирования. Он добавил, что важно не допускать случаев, когда ветераны остаются без внимания: каждый должен получить возможность реализовать себя в мирной жизни.

В первый день прошли обсуждения доработок законодательства по поддержке участников и ветеранов СВО с участием депутатов Госдумы и региональных представителей, все предложения зафиксированы для рассмотрения Госдумой. Юлия Оглоблина сообщила о запуске спецпрограммы «Агромотиватор», позволяющей ветеранам получить до семи млн рублей для начала агробизнеса, и предварительных итогах по мерам поддержки в агропроме. За год меры поддержки были разъяснены более 2 тыс. участников, свыше двухсот уже воспользовались ими.

Завтра площадка Сборов переместится во Всеволжск, где пройдут обмен опытом и посещение кластера комплексной адаптации ветеранов СВО. Встреча завершает окружную серию мероприятий Ассоциации ветеранов СВО, итоговые федеральные Сборы пройдут в декабре в Москве с участием около 500 ветеранов.